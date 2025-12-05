ThyssenKrupp Aktie
WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075
|
05.12.2025 17:45:40
XETRA-SCHLUSS/DAX verabschiedet sich mit Kursgewinnen ins Wochenende
DOW JONES--Auch am Freitag ging es mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt weiter nach oben. Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 24.028 Punkte. Stützend wirkte weiter die Zinssenkungserwartung für das Treffen der US-Notenbank in der kommenden Woche. Diese Erwartung wurde noch gestützt durch günstige PCE-Preisdaten (PCE-Deflator) aus den USA, das von der US-Notenbank präferierte Inflationsmaß. Hinzu kam ein konjunktureller Lichtblick. In Deutschland sind die Auftragseingänge im Oktober deutlich stärker gestiegen als erwartet. Das weckte Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der Konjunktur.
Die Nachrichtenlage fiel insgesamt äußerst dünn aus. Schott Pharma verbilligten sich um 8,0 Prozent. Das Unternehmen erwartet im laufenden Geschäftsjahr weiteres Wachstum, das aber geringer ausfallen dürfte als im Jahr zuvor und auch deutlich unter den aktuellen Markterwartungen liegen wird. Außerdem soll die operative Marge sinken. Die UBS hat bereits reagiert und das Kursziel für die Aktie gesenkt. Der Kurs des Konkurrenten Gerresheimer gab um 1,5 Prozent nach.
Im Stahlsektor sorgten höhere Kursziel von Citi für Kursgewinne. Europäische Abwehrmaßnahmen im Stahlhandel stellen nach Ansicht der Analysten den Haupttreiber für einen Stahlaufschwung im Jahr 2026 dar. Thyssenkrupp gewannen 2,5 Prozent und Salzgitter 3,2 Prozent.
Nach einer Kaufempfehlung durch die Bank of America rückten Renk um 4,6 Prozent vor. Rüstungswerte hatten zuletzt einen schweren Stand angesichts der Gespräche über einen Frieden bzw Waffenstillstand in der Ukraine. Am Markt wird die Wahrscheinlichkeit einer Waffenruhe allerdings als nur sehr gering eingeschätzt. Kion kamen um 1,4 Prozent zurück. Hier hat Citi das Votum auf "Neutral" von "Buy" gesenkt.
===
INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD
DAX 24.028,14 +0,6% +20,0%
DAX-Future 24.042,00 +0,6% +17,2%
XDAX 24.019,77 +0,6% +20,5%
MDAX 29.696,45 +0,3% +15,7%
TecDAX 3.607,88 +0,7% +4,8%
SDAX 16.905,70 +0,5% +22,6%
zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 127,78 -34
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 05, 2025 11:45 ET (16:45 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
24.11.25
|thyssenkrupp-Aktie höher: Automation Engineering ist verkauft (Dow Jones)
|
05.11.25
|Erste Schätzungen: ThyssenKrupp zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.10.25
|thyssenkrupp-Aktie etwas schwächer: Neue Chefin bei thyssenkrupp Steel (Dow Jones)
|
21.10.25
|Jefferies belässt thyssenkrupp-Aktie auf "Hold" - TKMS überzeugt mit starkem Börsendebüt (dpa-AFX)
|
16.10.25
|thyssenkrupp-Aktie im Minus: TKMS am 20. Oktober kurzzeitig im MDAX (Dow Jones)
|
14.10.25
|thyssenkrupp-Aktie tiefer: TKMS-Aktie debütiert am 20. Oktober (Dow Jones)
|
02.10.25
|thyssenkrupp-Aktie tiefer: Kein Stahl-Joint-Venture mit Kretinsky (Dow Jones)
|
30.09.25
|thyssenkrupp-Aktie fällt: TKMS kündigt Dividendenpolitik und Wachstumsziele vor IPO an (Dow Jones)
Analysen zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|25,74
|-1,23%
|KION GROUP AG
|64,80
|-1,67%
|RENK
|51,76
|4,08%
|Salzgitter
|37,64
|4,04%
|SCHOTT Pharma
|16,94
|-4,83%
|thyssenkrupp AG
|9,40
|2,02%
|ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
|9,15
|3,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.