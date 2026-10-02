Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
02.10.2026 17:47:40
XETRA-SCHLUSS/DAX verabschiedet sich versöhnlich ins Wochenende
DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit kräftigen Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 1,2 Prozent auf 25.231 Punkte. Es stützten Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA. Die EU-Verbraucherpreise sind mit plus 2,5 Prozent in der Kernrate nicht noch stärker als erwartet gestiegen. Nach den Preisdaten aus Frankreich und Deutschland hatten einige Anleger unangenehme Überraschungen nicht ausgeschlossen.
Am Nachmittag folgte dann ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht. Die US-Wirtschaft hat im September lediglich 29.000 Stellen geschaffen, die Prognose hatte bei 84.000 gelegen. Die Daten sprechen gegen schnelle Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Die Erwartungen an einen Zinsschritt im Oktober lagen vor den Daten bei rund 22 Prozent. Nach dem schwachen Arbeitsmarktbericht preisen Fed-Funds-Futures eine US-Zinserhöhung im Oktober nur noch zu 16 Prozent ein.
Als Branche ganz vorn standen die Technologie-Aktien. Hier trieb weiterhin die Zuversicht über andauernde Investitionen in KI-Infrastruktur. Im DAX stellten Infineon mit einem Plus von 8,8 Prozent den Tagesgewinner. Siemens Energy stiegen um 2,0 Prozent. Daneben ging es für Aixtron um 7,6 Prozent nach oben und Suss Microtec gewannen 4,6 Prozent.
Adidas stiegen um 1,0 Prozent. Und das trotz eines schwachen Ausblicks des US-Konkurrenten Nike am Vorabend. Jefferies sprach bei Adidas nach den Aussagen im sogenannten Pre-Close Call von einer im zweiten Halbjahr stärker als vom Markt erwartet in das vierte Quartal verlagerten Gewinnentwicklung, auch wenn die eigenen Schätzungen dies bereits weitgehend berücksichtigt hätten. Das vierte Quartal stellt nach Einschätzung der Analysten einen wichtigen Gradmesser dar, wenn dann im ersten Halbjahr 2027 die Vergleichsbasis härter werde. Dabei sei Adidas zuversichtlich, die Effekte aus der Weltmeisterschaft aus dem ersten Quartal mit guter Dynamik kompensieren zu können.
Kion gaben um 7,7 Prozent nach. Im Handel wurde auf den Pre-Close-Call des Unternehmens zum dritten Quartal verwiesen. Dieser soll nicht überzeugt haben, der Auftragseingang bei IAS sei schwach und bei ITS soll die Marge nicht überzeugen, hieß es.
Bei Commerzbank ging es um 0,6 Prozent nach unten wegen der Abstufung auf "Sector Perform" durch die RBC.
===
Index zuletzt* +/- % +/- % YTD
DAX 25.231 +1,2 3,0
DAX-Future 25.385 +1,0 1,8
XDAX 25.234 +1,1 2,6
MDAX 30.450 +0,7 -0,7
TecDAX 4.080 +2,5 12,5
SDAX 18.167 -0,1 5,8
zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 121,16 +81,0
*gerundet
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
October 02, 2026 11:48 ET (15:48 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank
|
02.10.26
|XETRA-Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
02.10.26
|Börse Frankfurt: Das macht der DAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.10.26
|XETRA-Handel: DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.10.26
|DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|143,75
|0,52%
|adidas ADRs
|71,00
|0,71%
|AIXTRON SE
|39,33
|6,44%
|Commerzbank
|39,12
|-0,81%
|Commerzbank AG (spons. ADRs)
|38,60
|-0,52%
|Infineon AG
|64,54
|7,87%
|Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
|64,00
|7,56%
|KION GROUP AG
|35,77
|-7,36%
|Siemens Energy AG
|145,46
|1,17%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|76,60
|3,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.