XETRA-SCHLUSS/DAX vom Tagestief deutlich erholt

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Start in die Woche nach unten. Am Vormittag war eine regelrechte Flucht aus Aktien in die sicheren Häfen von Bundesanleihen oder Gold zu beobachten. Auslöser ist die Entwicklung in Nahost. Niemand weiß, wie sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran weiter entwickelt. Sollte er sich weiter zuspitzen, dürften Risiko-Assets wie Aktien ihr Tief noch nicht ausgelotet haben. Momentan setzen Anleger auf eine Beruhigung, an der Wall Street notiert der breite S+P-Index nahezu unverändert. Nach einem Tagestief von 12.948 Zählern schloss der DAX 0,7 Prozent tiefer bei 13.127 Punkten.

Merck zuversichtlich für Halbleiterbranche

Der Technologie- und Pharmakonzern Merck sieht den globalen Halbleitermarkt nach dem 2019er Rückgang in diesem Jahr wieder auf Wachstumskurs. Merck-Chef Stefan Oschmann sagte der Euro am Sonntag, dass er für 2020 die Trendwende auf dem Halbleitermarkt erwarte. Die Darmstädter haben sich mit den Zukauf von dem US-Halbleiterhersteller Versum in dem Feld gut positioniert, die Aktie schloss 1,1 Prozent im Plus. Ansonsten beendeten vor allem defensive Werte wie Beiersdorf oder Henkel den Tag im Plus.

Schlusslicht war dagegen Covestro mit einem Minus von 4,8 Prozent. Hier belasteten zwei negative Analysten-Kommentare. So hat die Societe Generale die Schätzung für den Gewinn je Aktie für das laufende Jahr um rund ein Drittel gesenkt. Auf der Verliererseite waren zudem zyklische Werte wie Infineon oder Continental zu finden.

Comdirect schlossen 0,5 Prozent im Plus, das jüngste Gastspiel der Aktie im SDAX ist am 8. Januar schon wieder beendet. Wegen der Übernahme durch die Mutter Commerzbank verliert die Comdirect im Zuge einer außerplanmäßigen Anpassung ihren Platz, den sie erst am 23. Dezember wieder erlangt hatte. Nachfolger wird Vossloh, die mit einem Plus von 0,7 Prozent aus dem Handel gingen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 71,8 (Vortag: 80,8 ) Millionen Aktien im Wert von rund 3,09 (Vortag: 3,35) Milliarden Euro. Es gab 5 Kursgewinner und 25 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.126,99 -0,70% -0,92%

DAX-Future 13.116,00 -0,59% -0,09%

XDAX 13.123,88 -0,37% -0,08%

MDAX 28.193,27 -0,91% -0,42%

TecDAX 3.001,20 -1,14% -0,46%

SDAX 12.379,44 -1,08% -1,06%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 172,15 -18

