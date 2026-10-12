RENK Aktie

RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.10.2026 17:49:41

XETRA-SCHLUSS/DAX weiter auf dem Weg nach oben

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montag im Einklang mit den Nachbarbörsen überraschend robust gezeigt angesichts stark gestiegener Ölpreise. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 25.278 Punkte und setzte damit die Aufwärtsbewegung vom Freitag fort. Für Kaufbereitschaft sorgte laut Marktteilnehmern, dass es am Anleihemarkt weitgehend ruhig blieb, die Zinsen also trotz der mit den hohen Ölpreisen verbundenen Inflationsängsten nicht deutlicher stiegen.

Daneben sorgte der schwache Euro für Unterstützung, durch ihn verbilligen sich unter anderem die Exporte von Unternehmen aus der Eurozone, aber auch Aktienkäufe von Akteuren aus dem Dollarraum. Manche Marktteilnehmer sahen als stimmungsstützend auch, dass US-Präsident Trump eine begrenzte "Energie-Waffenruhe" im ukrainisch-russischen Krieg erklärt hatte, also einen Verzicht von Angriffen auf Energieinfrastruktur, auch wenn es an der Umsetzung noch zu haken schien.

Die Nachrichtenlage war dünn im Vorfeld der ab Dienstag langsam anlaufenden Berichtssaison der Unternehmen. VW veröffentlichte Absatzzahlen für das dritte Quartal, die insgesamt schwach ausfielen - insbesondere in China. Nachdem in der Vorwoche bereits die Zahlen von Mercedes-Benz enttäuscht hatten, steckte der Markt die Zahlen gut weg. Für VW ging es um 0,6 Prozent nach oben, während BMW und Mercedes-Benz leicht nachgaben.

Bei den Autozulieferern gewannen Schaeffler 1,2 Prozent. Bei dem Unternehmen dürfte der Stellenabbau bereits Ende 2028 abgeschlossen sein, wodurch die geplante Kostensenkung 2029 deutlich übertroffen werden soll. Zudem fallen die Einmalaufwendungen geringer aus.

Rüstungsaktien wurden von einer Sektorstudie von Morgan Stanley gestützt. Die Analysten erwarten einen Anstieg der Aufträge, was zum Auslöser für eine saisonale Rally werden könnte. Deutschlands Verteidigungsausgaben träten in eine Phase spürbarer Beschleunigung. Daneben sorgte für Auftrieb, dass die Nato den neuen Militärplan vorstellte, der vorsieht, einen potenziellen russischen Angriff entlang der Ostflanke mit einer Mischung aus Feuerkraft, autonomen Systemen und Sensoren zu vereiteln. Rheinmetall gewannen 2,5 Prozent und waren damit größter DAX-Gewinner. Hensoldt legten um 5,8 und TKMS um 3,5 Prozent zu.

Schwach lagen Halbleiteraktien im Markt, allerdings nicht nur in Deutschland. Hier dürften die anhaltenden Bedenken über die Nachhaltigkeit und die Rentabilität der anhaltenden hohen KI-Investitionen belastet haben. Zumal es die Unternehmen bei der Finanzierung inzwischen mit einem deutlich höheren Zinsniveau zu tun haben. Im DAX verloren Infineon 2,8 Prozent, im TecDAX Aixtron 2,4 und Elmos 4,2 Prozent.

Die Nordex-Aktie verteuerte sich um 3,9 Prozent. Des Windenergieunternehmens steigerte im dritten Quartal den Auftragseingang um fast 30 Prozent und trieb zugleich die Internationalisierung der Auftragsbasis voran.

Verbio litten unter einem niedrigeren Kursziel durch die Deutsche Bank, die Aktie verbilligte sich um 2,2 Prozent. Das operative Ergebnis dürfte von einem schwachen Bioethanolpreis belastet worden sein, erwarten die Analysten.

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.278 +0,8 3,2

DAX-Future 25.421 +0,4 2,2

XDAX 25.285 +0,5 2,9

MDAX 30.104 +0,4 -1,8

TecDAX 3.993 +0,4 10,2

SDAX 18.049 -0,3 5,1

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 120,97 +13,0

*gerundet

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2026 11:50 ET (15:50 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RENK

mehr Nachrichten

Analysen zu RENK

mehr Analysen
07.10.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 34,74 -2,80% AIXTRON SE
BMW AG 54,44 2,60% BMW AG
Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 9,70 1,04% Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Elmos Semiconductor 132,40 -5,29% Elmos Semiconductor
HENSOLDT 79,28 -1,32% HENSOLDT
Infineon AG 56,16 -2,18% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 55,50 -1,77% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,70 1,11% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordex AG 36,44 -1,19% Nordex AG
RENK 34,00 -1,48% RENK
Rheinmetall AG 953,10 -0,62% Rheinmetall AG
Schaeffler AG 5,90 -1,34% Schaeffler AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 76,50 -1,29% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 26,64 1,83% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Volkswagen (VW) St. 68,85 1,10% Volkswagen (VW) St.
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,44 0,35% Volkswagen (VW) AG Vz.
Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh 6,70 0,00% Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen