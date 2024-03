XETRA-SCHLUSS/DAX weiter auf Rekordjagd

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt hat sich auch zum Wochenauftakt fortgesetzt. Der DAX stieg um 0,3 Prozent auf 18.261 Punkte. Das neue Allzeithoch von 18.286 Punkten markierte er im Verlauf des Nachmittags: Da stützten neue Daten vom US-Immobilienmarkt die Hoffnungen auf Zinssenkungen. Die US-Neubauverkäufe sind im Februar entgegen den Erwartungen geringfügig gesunken.

Die Hausse könnte sich Richtung Donnerstag fortsetzen, wie ein Marktteilnehmer sagte: "Denn zum Quartals-Ultimo wollen die Fonds hohe Aktienquoten ausweisen". Nach Ostern würden die Karten dann möglicherweise neu gemischt. Allerdings warnte QC Partners, bereits die Handelswoche vor dem Weihnachtsfest sei negativ gewesen. Und auch die Handelswoche vor dem Osterfest 2023 habe ein negatives Ende gefunden.

Andererseits wurde auch darauf verwiesen, dass die Notenbanken tolerieren dürften, dass die Inflation noch eine Zeit lang über dem Zielkorridor liegen werde. Zudem hellten sich die Konjunkturaussichten in Deutschland langsam auf. "Damit bleibt die übergeordnete Perspektive an den Märkten günstig", so ein Marktteilnehmer.

Im März hat sich auch die Stimmung in der deutschen Exportindustrie verbessert. Die Ifo-Exporterwartungen stiegen auf minus 1,4 Punkte von minus 7,0 im Februar. "Der Welthandel dürfte in den kommenden Monaten anziehen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. Deutlich mehr Branchen als im Vormonat erwarteten Zuwächse bei den Exporten - insbesondere die Nahrungsmittel- und Getränkehersteller.

Bei den Autoaktien verteuerten sich BMW nach einer Kurszielanhebung durch HSBC um 2 Prozent. Heidelberg Materials gewannen 1 Prozent. Die Deutsche Bank hat die Aktie auf "Kaufen" erhöht und nennt als Kursziel jetzt 110 nach zuvor 76 Euro. Weiter gut liefen auch Rüstungsaktien. Rheinmetall gewannen 1,4 Prozent und Hensoldt schossen sogar um gut 10 Prozent nach oben. Für Renk ging es um 7,5 Prozent voran.

Finanzchef von Delivery Hero geht

Delivery Hero notierten etwas fester. Finanzchef Emmanuel Thomassin wird das Unternehmen im September verlassen. Im SDAX verbilligten sich Adesso nach Vorlage der endgültigen 2023er Geschäftszahlen um 1,8 Prozent. In seinem 2024er Ausblick weist der IT-Dienstleister darauf hin, dass im Segment IT-Solutions Investitionen in die Weiterentwicklung der Produktlandschaft das Ergebnispotenzial belasten. Auf der anderen Seite legten Flatexdegiro 5,2 Prozent zu, damit profitierten die Aktien des Brokers laut Händlern von der guten Börsenstimmung.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.261,31 +0,3% +9,05%

DAX-Future 18.549,00 +0,3% +7,82%

XDAX 18.272,62 +0,2% +8,97%

MDAX 26.683,26 +0,2% -1,67%

TecDAX 3.421,20 -0,1% +2,51%

SDAX 14.104,69 +0,9% +1,03%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,55 -57

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.261,31 +0,3% +9,05%

DAX-Future 18.549,00 +0,3% +7,82%

XDAX 18.272,62 +0,2% +8,97%

MDAX 26.683,26 +0,2% -1,67%

TecDAX 3.421,20 -0,1% +2,51%

SDAX 14.104,69 +0,9% +1,03%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,55 -57

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2024 12:53 ET (16:53 GMT)