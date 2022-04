XETRA-SCHLUSS/Energie- und Internet-Aktien gegen den DAX fest

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer freundlichen Eröffnung haben die deutschen Aktienkurse am Dienstag deutlich nachgegeben. Der DAX fiel um 0,6 Prozent auf 14.424 Punkte und schloss fast 180 Punkte unter seinem frühen Tageshoch. Auf die Kurse drückte neben wieder gestiegenen Zinsen die geplante Runde weiterer Anti-Russland-Sanktionen mit dem Importstopp für russische Kohle. Sie rückte die Energiewerte in den Blick: Besonders die Anbieter erneuerbarer Energien zogen stark an. Nordex stiegen um 7,1 Prozent, SMA Solar um 6,4 Prozent und Encavis um 5,2 Prozent. Für Siemens Energy ging es 1,1 Prozent nach oben und im DAX gewannen RWE 2,7 Prozent.

Dagegen standen die konjunkturabhängigen Titel der Autohersteller und ihrer Zulieferer, der Industriekonzerne und auch des Baubereichs unter Druck. Sie könnten unter einem Ende der russischen Gaslieferungen besonders stark leiden. "Die Lage bleibt labil und angespannt", so ein Marktteilnehmer. Im DAX fielen MTU um 5,2 Prozent. Airbus gaben 4,4 Prozent ab, auch weil ein Anteilseigener etwa 3,4 Millionen Aktien verkaufen will. Daimler Truck fielen um 5,1 Prozent, Siemens um 3 Prozent und Heidelbergcement um 3,2 Prozent.

Internet-Aktien bauen Gewinne aus

Auf der anderen Seite zogen auch Internet-Aktien weiter an. Im DAX gewannen Delivery Hero weitere 4,1 Prozent und Hellofresh 4,5, Zalando konnten sich gut behaupten. Shop-Apotheke zogen mit Aussagen zu einem guten Jahresstart um 3,4 Prozent an, About You um 1,6 Prozent an. Ein Händler meinte, nach dem Ausverkauf der vergangenen Monate setzte sich nun eine Erholung durch.

Neuer Anlauf zur Aareal-Übernahme

Nach der gescheiterten Übernahme der Aareal Bank starteten die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge einen erneuten Anlauf zu einem höheren Preis. Wie die Aareal Bank mitteilte, haben sich die Investoren bereits mit den Großaktionären Petrus Advisers, Talomon, Teleios und Vesa über einen Verkauf von 37 Prozent der Stimmrechte geeinigt. Nun prüfen sie ein Übernahmeangebot für die ausstehenden Anteile über 33 Euro je Aktie. Nachdem am Vortag bereits die Spekulation auf ein zweites Gebot die Aktie der Aareal beflügelt hatte, legte die Aktie um weitere 3,4 Prozent auf 32,48 Euro zu.

Kion kassiert 2022er Prognose - wie von Citi erwartet

Kion hat die 2022er Prognose kassiert, für die Citi-Analysten nach der Gewinnwarnung des Konkurrenten Jungheinrich keine Überraschung mehr. Der Kurs gab so auch lediglich um 1 Prozent nach. Als Grund nannte das Unternehmen die andauernden erheblichen Unsicherheiten in den Beschaffungsmärkten, die sich durch den Krieg in Osteuropa sowie durch neuerliche Corona-Lockdowns massiv verstärkt hätten.

Gut kamen die Erstquartalszahlen von Sixt an, der Kurs stieg um 5,2 Prozent. Das Unternehmen profitiere weiter von einer starken Nachfrage und gestiegenen Gebrauchtwagenpreisen, so ein Marktteilnehmer. Die Deutsche Bank sprach von "exzellenten" Geschäftszahlen. Diese seien weit über den Schätzungen der Analysten ausgefallen. Allerdings hieß es einschränkend, die nur bestätigte Prognose impliziere, dass die Restquartale weniger dynamisch verlaufen dürften.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 14.424,36 -0,6% -9,19%

DAX-Future 14.410,00 -1,0% -9,10%

XDAX 14.393,80 -1,1% -9,18%

MDAX 31.553,88 +0,0% -10,16%

TecDAX 3.350,86 +0,2% -14,52%

SDAX 14.570,79 -0,2% -11,23%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 157,80% -148

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 13 26 1 3.964,4 79,5 70,7

MDAX 22 26 2 863,7 44,3 32,8

TecDAX 19 11 0 863,9 31,6 26,0

SDAX 24 46 0 352,1 17,9 13,4

===

