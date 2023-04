XETRA-SCHLUSS/Erster Ausbruchsversuch Richtung Allzeithoch gescheitert

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt konnten sich die Kurse am Dienstag nach einem kräftigen Aufschwung im Tagesverlauf zum Schluss nur noch gut behaupten. Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 15.603 Punkte und beendete die Sitzung damit deutlich unter dem neuen Jahreshoch und Tageshoch von 15.737 Punkten. "Damit ist ein erster Ausbruchsversuch auf der Oberseite gescheitert", sagte Konstantin Oldenburger von CMC Markets. "Ein nächster Versuch könnte aber nur eine Frage von Stunden sein", so der Marktanalyst. Ein nachhaltiger Ausbruch würde das Allzeithoch von 16.290 Punkten zum nächsten Ziel für den DAX machen, hieß es am Markt auch von anderer Seite.

"Es scheint, als freunden sich die Investoren immer mehr mit einer Rezession an", so Oldenburger. Nach den enttäuschenden US-Einkaufsmanagerindizes vom Montag sind nun auch Indikatoren für den US-Arbeitsmarkt deutlich schwächer ausgefallen. Der große Arbeitsmarktbericht für den März wird am Freitag veröffentlicht. Und schwächere Daten sorgen dafür, dass die Marktteilnehmer auf ein Ende der Zinserhöhungen setzen.

"Andererseits ist die Risikobereitschaft vor dem langen Osterwochenende gering", so ein weiterer Marktteilnehmer. Er meint, es seien Gewinnmitnahmen gewesen, die einen nachhaltigen Ausbruch nach oben verhindert hätten.

Deutlich aufwärts ging es mit Merck, die 2,3 Prozent gewannen, und mit Henkel, die um 1,9 Prozent stiegen. Händler sprachen von Nachholpotenzial bei den beiden Aktien, die noch deutlich unter ihren Höchstständen liegen. Auf der anderen Seite verloren Deutsche Bank und RWE jeweils 1,4 Prozent

Autos kommen voran - guter US-Absatz

BMW stiegen um 0,6 Prozent, Mercedes-Benz schlossen wenig verändert und VW bröckelten etwas ab. Der US-Automarkt hat einen guten Start in das neue Jahr verzeichnet. Das beste Verkaufsergebnis unter den deutschen Herstellern erzielte Audi mit einem Plus von 49 Prozent auf 52.763 Fahrzeuge. Volkswagen erzielte in den drei Monaten ein Absatzplus von 4,4 Prozent auf 67.853 Autos. BMW steigerte den Absatz im Quartal um 11,9 Prozent auf 82.466 Fahrzeuge, wovon alleine auf die Marke Mini 7.284 Einheiten entfielen, eine Zunahme um 5,9 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.603,47 +0,1% +12,06%

DAX-Future 15.767,00 +0,3% +12,03%

XDAX 15.615,70 +0,0% +12,59%

MDAX 27.420,99 -0,1% +9,17%

TecDAX 3.290,81 -0,0% +12,66%

SDAX 13.118,14 -0,1% +10,00%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 136,39 -12

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 24 15 1 2.811,4 65,9 72,6

MDAX 20 30 0 515,8 42,3 46,3

TecDAX 13 16 1 635,8 19,2 19,3

SDAX 31 38 1 151,1 8,2 8,7

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/err

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2023 11:53 ET (15:53 GMT)