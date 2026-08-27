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WKN: 879535 / ISIN: US8030542042

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27.08.2026 17:46:39

XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - SAP von Salesforce-Zahlen beflügelt

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit einem kleinen Plus beendet. Besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen und ein ermutigender Ausblick von Nvidia stützten den Technologiesektor, setzten aber keine größeren Akzente am Gesamtmarkt. Der am Freitag anstehende Auftritt des US-Notenbankchefs Kevin Warsh auf dem Notenbankersymposium in Jackson Hole ließ die Anleger vorsichtig agieren. Marktteilnehmer sprachen gleichwohl von einem insgesamt freundlichen Börsenumfeld dank sich mehrender Hinweise, die auf eine diplomatische Lösung im Nahen Osten hoffen ließen. Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 26.367 Punkte.

Vor allem die überraschend starke Umsatzprognose von Nvidia linderte Befürchtungen einer nachlassenden KI-Nachfrage. Davon profitierten im DAX die Aktien von Infineon, die um 3,6 Prozent zulegten, und die im TecDAX gelisteten Aixtron mit einem Plus von 0,9 Prozent. Siemens Energy, als Ausrüster von KI-Datenzentren eigentlich ebenfalls ein Nutznießer, konnten ihre Gewinne nicht halten und schlossen 0,6 Prozent niedriger.

Auch andere Unternehmen aus dem Technologiesektor hatten überzeugt. So setzten starke Salesforce-Geschäftszahlen einen positiven Impuls für die SAP-Aktie. Diese gewann 5,5 Prozent. Für Nemetschek ging es um fast 10 Prozent nach oben.

Daneben überzeugte Delivery Hero: Sowohl der Umsatz als auch das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr haben die Erwartungen geschlagen. Der Lieferdienst hat daraufhin die Prognose für das laufende Jahr angehoben. In Aussicht gestellt werden nun ein Umsatzwachstum von 17 bis 19 Prozent und ein bereinigtes EBITDA zwischen 960 Millionen und 1 Milliarde Euro. Die bisherige Prognose lag bei 14 bis 16 Prozent bzw bei 910 bis 960 Millionen Euro. Delivery Hero legten 0,3 Prozent zu auf 37,05 Euro. Uber hat die Übernahme der Berliner für 41,50 Euro je Anteilsschein angekündigt.

===

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 26.367 +0,3 7,6

DAX-Future 26.404 +0,2 6,8

XDAX 26.365 +0,4 7,3

MDAX 32.947 +1,3 7,4

TecDAX 4.105 +2,1 13,3

SDAX 18.953 +1,7 10,1

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 123,93 -22,0

*gerundet

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2026 11:47 ET (15:47 GMT)

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Nemetschek SE 71,00 -0,21% Nemetschek SE
SAP SE 188,92 -0,05% SAP SE
SAP SE (spons. ADRs) 186,50 -1,32% SAP SE (spons. ADRs)
Siemens Energy AG 150,74 0,05% Siemens Energy AG

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