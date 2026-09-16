SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.09.2026 17:56:40

XETRA-SCHLUSS/Etwas fester vor Zinsentscheid der US-Notenbank

DOW JONES--Mit einem kleinen Plus hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch den Handel beendet. Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten US-Zinsentscheidung am Abend hätten sich die Marktteilnehmer zurückgehalten, hieß es. Der DAX erhöhte sich um 0,5 Prozent auf 25.538 Punkte. Der als Inflationstreiber geltende Ölpreis fiel kräftig, verharrte aber auf seinem erhöhten Niveau. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent verlor 2,9 Prozent auf 105,60 Dollar. Berichten zufolge könnte die Wiederherstellung einer beschädigten Pipeline in Saudi-Arabien, mit der die weiter kaum passierbare Straße von Hormus umgangen werden kann, schneller vonstattengehen, als zunächst mit einigen Wochen veranschlagt.

An den Märkten hat sich nach zuletzt sehr robusten US-Arbeitsmarktdaten und weiter hohen Inflationsdaten und auch mit Blick auf den Ölpreisanstieg die Erwartung durchgesetzt, dass eine US-Zinserhöhung unverzichtbar ist. Wichtiger als der eigentliche Zinsschritt sind laut Marktteilnehmern wie ActivTrades-Analyst Frank Sohlleder die zeitgleich veröffentlichten neuen Konjunktur-, Inflations- und Zinsprojektionen - der sogenannte Dot Plot. Dieser Ausblick berge Überraschungspotenzial. Das Problem für die Märkte ist, dass die US-Notenbank unter Fed-Chairman Kevin Warsh ihren bislang üblichen Hinweis auf den geldpolitischen Kurs (Forward Guidance) zurückgefahren hat, also zunehmend darauf verzichtet, künftige Zinsschritte vorab zu signalisieren. Im Blick haben die Akteure daher auch das genaue Abstimmungsverhältnis innerhalb der Fed.

Autoaktien lagen schwach im Markt. Markteilnehmer verwiesen auf das ungünstige Marktumfeld mit hohen Ölpreisen und dadurch verstärkte Inflations- und Zinssorgen. Das belaste konjunkturabhängige Aktien wie die der Autohersteller besonders.

Die BMW-Aktie verlor nach Anfangsgewinnen 1,2 Prozent, obwohl Berenberg die Aktie auf "Buy" hochgestuft hat. Zugleich senkten die Analysten das Kursziel für Mercedes-Benz. Berenberg verwies hier auf Gegenwind durch China, geopolitische Risiken und Inflation. Mercedes-Benz fielen um 2,6 Prozent. Mit Blick auf BMW sprachen die Berenberg-Analysten von solideren Erwartungen nach der Gewinnwarnung im Juni und von anhaltender fundamentaler Stärke. Kepler hat unterdessen das VW-Kursziel erhöht und rät weiter zum Kauf der Aktie, die dennoch 2,3 Prozent einbüßte.

Auf Erholungskurs zeigten sich "KI-Aktien", nachdem sie zu Wochenbeginn wegen Bedenken hinsichtlich der Risiken des KI-Einsatzes stark verkauft wurden. Bei Elmos Semiconductor trieb zusätzlich eine Kaufempfehlung durch Metzler, die Aktie gewann 3,3 Prozent. Suss Mirotec stiegen um 4,0 Prozent.

Die Infineon-Aktie gewann 1,2 Prozent. Nur kurzzeitig belastete hier die Nachricht, dass sich der Konzern von einem Teil seines Geschäfts mit Speicher-Chips trennt. Infineon verkauft für 1,12 Milliarden US-Dollar einen Teil seines Geschäfts mit Speicherlösungen an das taiwanische Unternehmen Winbond Electronics. Das Geschäft mit NOR-Flash- und F-RAM-Speichern umfasst ein Produktportfolio für die Automobilbranche, Industrie und Infrastruktur.

===

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.538 +0,5 4,4

DAX-Future 25.554 +0,4 3,0

XDAX 25.547 +0,4 3,9

MDAX 31.277 +0,5 2,3

TecDAX 3.985 +0,2 10,1

SDAX 18.167 +0,2 6,0

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 120,52 +27,0

*gerundet

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2026 11:57 ET (15:57 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

mehr Nachrichten

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

mehr Analysen
04.09.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
28.08.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
07.08.26 SUSS MicroTec Verkaufen DZ BANK
07.08.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 64,06 3,46% BMW AG
Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 11,30 1,80% Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Elmos Semiconductor 140,20 0,86% Elmos Semiconductor
Infineon AG 54,66 0,57% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 54,50 1,87% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,25 2,06% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 67,60 2,35% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Volkswagen (VW) St. 81,10 2,59% Volkswagen (VW) St.
Volkswagen (VW) AG Vz. 80,60 2,65% Volkswagen (VW) AG Vz.
Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh 7,80 0,65% Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: Kein Rückenwind für den ATX -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt nach. Der deutsche Aktienmarkt gewinnt daneben Zähler hinzu. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen