XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - Wall Street hievt DAX ins Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit leichten Gewinnen geschlossen. Positive Vorgaben von der Wall Street brachten den DAX im Verlauf des Nachmittags auf positives Terrain. An den US-Börsen stützten starke Apple-Zahlen und gut aufgenommene Konjunkturdaten. Auf dem Sentiment lastete der überraschend hohe Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland und in Frankreich. Die deutschen Verbraucherpreise sind im Oktober um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, und damit weit über der Erwartung von einem Plus von 0,5 Prozent. Aber auch in Frankreich hat der Inflationsdruck im Oktober mit einer Jahresrate von 7,1 (September: 6,2) zugenommen. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 13.243 Punkte.

Berichtssaison sorgt weiter für Bewegung

Weiter sorgte die Berichtssaison für Bewegung. Volkswagen verloren 1,9 Prozent. Mit Blick auf die Entwicklung des Automobilkonzerns im dritten Quartal fiel nach Aussage eines Händlers auf, dass das operative Ergebnis rund 10 Prozent unterhalb der Markterwartung ausgefallen ist. Darin enthalten seien allerdings die Kosten für den Porsche-IPO sowie die ausgesetzten Russland-Aktivitäten. In der Folge konnte auch die operative Umsatzrendite nicht mit der Markterwartung mithalten. Positiv sei dagegen, dass die Wolfsburger das Jahresziel einer operativen Umsatzrendite am oberen Rand der Spanne bestätigt haben. Nach schwächeren Zahlen gaben Traton um 7 Prozent nach.

Bei Airbus (+3,7%) stellten Händler negativ heraus, dass das bereinigte EBIT rund 6 Prozent unterhalb der Markterwartung im abgelaufenen Quartal ausgefallen sei. Auf der positiven Seite ist der angehobene Cashflow-Ausblick vor Fusionen und Akquisitionen zu nennen.

Für die Aktie der Deutschen Telekom ging es um 3,4 Prozent nach oben. Positiv wirkte sich hier die Entwicklung bei T-Mobile US im dritten Quartal aus, dort wurden nach dem Verlust im Vorquartal wieder schwarze Zahlen geschrieben. Bei Fresenius ist die jüngste Erholungsbewegung, ausgelöst durch eine Kreise-Story von Bloomberg über den Einstieg des aktivistischen Investors Elliott, zunächst ausgelaufen. Die Aktie verlor 3,2 Prozent, für FMC ging es sogar 8,9 Prozent nach unten.

Aurubis wird Opfer einer Cyberattacke

Compugroup stürzten um 11,6 Prozent ab. Als "überraschend" wurde im Handel gewertet, dass die Gesellschaft wegen Projektverschiebungen die Jahresprognose für 2022 gesenkt hat. Analysten hatten sich im Vorfeld auf ein positives Schlussquartal eingestellt. Prosiebensat1 sanken nach einem kassierten Ausblick für 2022 um 3,9 Prozent. Für Aurubis ging es nach einer Cyberattacke um 3 Prozent nach unten.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.243,33 +0,2% -16,63%

DAX-Future 13.266,00 +0,2% -16,29%

XDAX 13.248,06 +0,8% -16,41%

MDAX 23.651,17 -1,2% -32,66%

TecDAX 2.849,64 +0,1% -27,31%

SDAX 11.309,84 -1,0% -31,10%

Bund-Future 139,16 -145

DAX 16 24 0 2.995,2 65,8 73,0

MDAX 15 33 0 466,7 35,2 39,6

TecDAX 16 14 0 720,0 25,7 25,2

SDAX 26 43 1 126,1 9,1 10,4

