Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 17:47:39

XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - DAX geht nach Rekordhoch die Luft aus

DOW JONES--Mit kleinen Verlusten hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch den Handel beendet. Der DAX fiel um 0,3 Prozent auf 26.126 Punkte, belastet von deutlichen Kursverlusten bei Infineon und DHL. Im Tageshoch stand der Index bei 26.404 Punkten, womit er zugleich ein neues Rekordhoch markierte. Das Umfeld war günstig: An den Anleihemärkten verharrten die Renditen auf dem zuletzt gesunkenen Niveau, was grundsätzlich positiv für die Aktienmärkte ist. Der an den vergangenen Tagen kräftig gefallene Ölpreis gab erneut leicht nach, denn die Akteure setzten weiter auf die baldige Öffnung der Straße von Hormus und damit auf ein steigendes Ölangebot. Das Barrel Brentöl ermäßigte sich um 0,4 Prozent auf 79,00 Dollar.

Laut CMC ist die relative Stärke des DAX in den vergangenen Tagen bemerkenswert. Geschuldet sei dies vor allem der hohen Nachfrage gerade von ausländischen Investoren. "Im Gegensatz zu vielen US-Unternehmen sind die deutschen Anteilsscheine günstiger bewertet. Viele Anleger wurden in der aktuellen Sommersaison aber auch schlicht auf dem falschen Fuß erwischt und müssen nun den Kursen hinterherlaufen", hieß es. Zudem stützten überwiegend ordentliche Quartalszahlen und -ausblicke.

Mit Blick auf den Geschäftsbericht von Siemens Energy (unverändert) war im Handel von starken Geschäftszahlen die Rede. Sowohl auf der Umsatz- wie auch der Ergebnisseite seien die Erwartungen geschlagen worden. Als besonders stark hob ein Teilnehmer den Auftragseingang hervor. Dieser stieg um 8,5 Prozent auf 17,9 Milliarden Euro - das waren rund eine Milliarde mehr als vom Markt erwartet. Wermutstropfen sei der nur bestätigte Ausblick, an diesem könnten sich einige Anleger stören.

Die Fresenius-Aktie kam nach Zweitquartalszahlen auf ein Plus von 5,2 Prozent. Das organische Wachstum liege 100 Basispunkte über der Prognose, das EBIT 4 Prozent sowie der Gewinn 5 Prozent, kommentierte JP Morgan. Die Anhebung der Gewinnprognose dürfte Aufwärtsrevisionen bei den Konsensschätzungen im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich zur Folge haben, hieß es.

Für das Beiersdorf-Papier ging es um 5,1 Prozent nach oben. Die endgültigen Geschäftszahlen hatten laut Analysten keine signifikant neuen Erkenntnisse gebracht. Der Kursanstieg dürfte vor allem technischer Natur sein. Es bleibt ein Minus für die Aktie seit Jahresbeginn von rund 15 Prozent.

Auch die endgültigen Zahlen von DHL (-3,7%) brachten Marktteilnehmern zufolge keine Überraschungen. Die leichte Anhebung des Aktienrückkaufs sei willkommen, so die Analysten der Deutschen Bank, die hier allerdings noch weiteres Potenzial sehen.

Infineon verloren nach Veröffentlichung der Drittquartalszahlen dagegen 5,7 Prozent. Die Umsätze entsprachen laut Jefferies den Erwartungen, während die Margen auf Segmentebene diese leicht verfehlt hätten. Hauptbelastungsfaktor für die Aktie dürfte der Ausblick auf das vierte Quartal gewesen sein. Infineon stellt eine Segmentmarge von 23 Prozent in Aussicht, was klar unter der Erwartung von 24,4 Prozent liegt.

Trotz solider Geschäftszahlen gaben Vonovia um 2,3 Prozent nach. Wie JP Morgan anmerkte, gestalten sich die Kapitalmarktaktivitäten weiterhin schwierig mit geringeren Umsätzen bei wiederkehrenden Verkäufen. Das Management habe angemerkt, dass das Umfeld für Verkäufe herausfordernd bleibe - ein wesentlicher Pfad für den Verschuldungsabbau, worauf das Hauptaugenmerk der Investoren gerichtet bleibe.

===

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 26.126 -0,3 6,7

DAX-Future 26.244 -0,8 6,6

XDAX 26.159 -0,6 6,4

MDAX 32.426 -0,4 5,8

TecDAX 3.947 -0,9 9,0

SDAX 18.554 -0,5 8,0

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 125,26 +16,0

*gerundet

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2026 11:48 ET (15:48 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
06.08.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 80,96 -0,83% Beiersdorf AG
DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) 27,20 0,00% DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,26 0,00% DHL Group (ex Deutsche Post)
Fresenius SE & Co.KGaA (spons. ADRs) 11,50 0,00% Fresenius SE & Co.KGaA (spons. ADRs)
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 46,99 0,30% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Infineon AG 62,59 4,49% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 61,50 4,24% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
Siemens Energy AG 153,48 0,30% Siemens Energy AG
Vonovia SE 21,04 1,25% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 26 319,45 0,69%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen