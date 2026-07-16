XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - Uber übernimmt Delivery Hero

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit Abgaben geschlossen. Der DAX verlor 0,3 Prozent auf 24.915 Punkte, schloss damit aber klar über dem Tagestief bei 24.696. Der Konflikt um die Straße von Hormus setzte sich fort, eine Lösung zeichnet sich derzeit nicht ab, wenngleich die Anleger offenbar weiter nicht davon ausgehen, dass sich der Konflikt länger hinziehen wird. In Asien setzte sich der Kursrutsch der KI-nahen Technologieaktien derweil fort, auch an Wall Street standen Technologieaktien unter Druck. Vor allem für Chipwerte ging es weiter nach unten. Im DAX verloren Infineon 3,9 Prozent und stellten den Tagesverlierer, für die Aktie des KI-Ausstatters Siemens Energy ging es um 2,3 Prozent nach unten.

Delivery Hero werden von Uber übernommen. Der Preis von 41,50 Euro je Anteilsschein entspricht den erhöhten Markterwartungen, die Delivery-Aktie gewann 0,1 Prozent auf 38,20 Euro, blieb damit also klar unter dem Gebotspreis. Das Angebot habe breite Unterstützung, aber der Abschluss der Transaktion werde Zeit in Anspruch nehmen, was regulatorische und zeitliche Risiken mit sich bringe, so MWB Research. Großaktionär Prosus (-1,9%) hat bereits die Andienung aller seiner Anteile zugesagt.

Ein Plus von 2,4 Prozent verzeichneten die Aktien von Schaeffler. Der Autozulieferer wurde von der UBS von der "Sell"-Empfehlung befreit und auf "Neutral" hochgestuft. Dies habe zu kurstreibenden Short-Eindeckungen geführt, hieß es im Handel.

Die All for One Group mit Sitz in Filderstadt bei Stuttgart wird übernommen. Wie der IT-Dienstleister mitteilte, hat er sich mit Vinci auf eine Übernahme geeinigt. Der französische Konzern zahlt 67,50 Euro in bar, was einer Prämie von 95,5 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch entspricht. Damit wird All for One mit etwa 336 Millionen Euro bewertet. All for One gewannen 94,8 Prozent auf 67,60 Euro. Der französische Bau- und Konzessionskonzern stärkt mit der Übernahme seine Position im europäischen Markt für IT-Dienstleistungen inklusive der attraktiven Cloud- und Internetsicherheitsanwendungen, so die DZ Bank.

Die Aktie von Circus brach um 45,8 Prozent ein, nachdem das Robotik- und KI-Unternehmen die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 deutlich gesenkt hatte.

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 24.915 -0,3 1,5

DAX-Future 25.019 -0,3 1,8

XDAX 24.910 -0,4 1,3

MDAX 32.040 -0,2 4,5

TecDAX 3.782 -0,7 4,2

SDAX 18.330 +0,4 6,6

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 124,92 -14,0

*gerundet

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July 16, 2026 11:48 ET (15:48 GMT)