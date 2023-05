XETRA-SCHLUSS/Fest - DAX kratzt an Rekordhoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag fest tendiert. Der DAX gewann 1,3 Prozent auf 16.164 Punkte und in Sichtweite des Allzeithochs bei 16.290. Im Tageshoch zur Mittagszeit hatte er schon 16.230 Punkte erreicht. Die Stimmung wurde gestützt von der Hoffnung auf ein baldiges Ende im Streit um die Schuldenobergrenze der USA. Damit würde ein drohender Zahlungsausfall vermieden, der zuletzt für Vorsicht und Zurückhalten an den Börsen weltweit gesorgt hatte, weil er das Zeug hätte, die US-Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen. Sowohl US-Präsident Joe Biden als auch der republikanischen Sprecher des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy klangen jüngst deutlich konzilianter.

Das Geschäft verlief an Christi Himmelfahrt sehr ruhig, die Nachrichtenlage war überschaubar. CTS Eventim gewannen 5 Prozent. Bei dem Ticketing- und Veranstaltungskonzern hat der Umsatz zwar trotz einer massiven Steigerung um 163 Prozent die Markterwartung leicht verfehlt, das operative Ergebnis ist aber 15 Prozent über Erwarten ausgefallen.

Für das VW-Papier ging es um 3,2 Prozent nach oben. Positiv wurde gewertet, dass der Automobilkonzern in der Kernmarke durch mehr Effizienz und Synergien eine nachhaltige Umsatzrendite von 6,5 Prozent anstrebt. Dies wäre mehr als eine Verdopplung gegenüber dem im ersten Quartal erreichten Wert.

Daneben war Zahltag im DAX, viele Aktien wurden ex Dividende gehandelt. Die Deutsche Bank schüttete 0,30 Euro je Aktie aus, Eon 0,51, Fresenius 0,92 und Vonovia 0,85. In der zweiten und dritten Reihe handelten Aixtron, Amadeus Fire, Cenit, Compugroup, Freenet, Indus, Kion, Klöckner & Co, Software AG, Stratec, Synlab, Telefonica Deutschland, United Internet und Wacker Chemie "ex".

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.163,36 +1,3% +16,09%

DAX-Future 16.212,00 +1,4% +15,19%

XDAX 16.170,76 +0,9% +16,59%

MDAX 27.616,47 +0,8% +9,95%

TecDAX 3.263,39 +1,5% +11,72%

SDAX 13.594,15 +0,8% +13,99%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,05 -124

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 34 6 0 2.869,9 76,1 91,1

MDAX 35 15 0 364,4 27,0 36,6

TecDAX 24 6 0 559,9 16,2 21,6

SDAX 48 20 2 68,2 4,0 5,9

