XETRA-SCHLUSS/Fest mit etwas freundlicherem Marktumfeld - SGL haussieren

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit kräftigen Aufschlägen geschlossen. Für Rückenwind sorgte der weiter gesunkene Ölpreis. Brent- Öl verbilligte sich auf unter 100 Dollar das Fass, nachdem jemenitische Regierungstruppen nach eigener Aussage die Stadt Mokka von den Huthi-Rebellen zurückerobert hatten. Das nährte Spekulationen, dass die Meerenge von Bab el Mandeb wieder ungefährlicher passierbar sein wird. Die vielbeachtete Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel um 5 Basispunkte auf 5,26 Prozent zurück. Der DAX legte zu um 0,8 Prozent auf 25.449 Punkte.

Für Zuversicht sorgte laut Händlern auch, dass in Frankreich ein Schattenhaushaltsentwurf des Rassemblement National von Marine Le Pen vorgestellt worden ist. Denn der sah unter anderem eine Schuldenbremse und starke Sparmaßnahmen vor. Entsprechend zeigte sich wieder mehr Ruhe beim Renditeabstand zwischen deutschen und französischen Staatsanleihen. Dieser schrumpfte bis Börsenschluss auf 127 Basispunkte (Bp) zusammen, nachdem er jüngst auf über 160 Bp gestiegen war. Der Euro erholte sich vor diesem Hintergrund und kostete 1,1267 Dollar. Er war am Vortag bis auf 1,1160 Dollar abgerutscht auf ein 17-Monatstiefs.

Die deutschen Auftragseingänge wurden trotz eines Minus von über 10 Prozent im August locker weggesteckt. Der Rückgang ging nur auf die volatilen Großaufträge zurück, beispielsweise im Bereich Rüstung. Ohne diese hätte der Rückgang gerade einmal bei 0,1 Prozent betragen, wie Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank anmerkte.

Aktien aus dem Medizinsektor waren gesucht, im DAX zogen Merck KGaA und Qiagen um 2,2 Prozent bzw. 0,9 Prozent an. Im MDAX legten Sartorius um 2,2 Prozent zu. Marktteilnehmer verwiesen als Treiber auf die geplante Übernahme des US-Infusionstherapieanbieters Option Care Health durch McKesson und Clayton Dubilier. Schott Pharma verteuerten sich um 1,4 Prozent.

Nach Neunmonatszahlen und einer erhöhten Prognose für das Gesamtjahr schossen SGL Carbon um 10,4 Prozent nach oben. Das SDAX-Unternehmen hob die Erwartungen für das bereinigte EBITDA auf 130 bis 140 Millionen von bislang 110 bis 130 Millionen Euro an. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr präzisierte SGL, und ging nun davon aus, das obere Ende der Bandbreite von 720 bis 770 Millionen Euro zu erreichen. Die Mittelfristplanung ließ SGL unangetastet.

Der Mobilfunkanbieter 1&1 gibt knapp 35,4 Millionen neue Aktien aus, die ihr Mehrheitsaktionär United Internet komplett zeichnet. Im Gegenzug überträgt der Internetkonzern dem Tochterunternehmen seine Darlehensansprüche gegen das Düsseldorfer Unternehmen 1&1 Versatel von nominal 850,2 Millionen Euro, wie beide Seiten in getrennten Erklärungen mitteilten. Als Folge der Transaktion steigt die Beteiligung von United Internet an der 1&1 AG auf rund 89,32 Prozent. Aktuell liegt sie bei rund 87,19 Prozent. 1&1 verloren 2,5 Prozent, während United Internet um 0,3 Prozent anzogen.

Thyssenkrupp legten um 1,1 Prozent zu. Laut Bloomberg zeigen Mitsubishi Electric und Fujitec Interesse am Europa-Geschäft von TK Elevator. Ein Verkauf der Sparte könnte wettbewerbsrechtliche Bedenken im Rahmen der geplanten Übernahme von TK Elevator durch Kone ausräumen. Thyssenkrupp sei weiterhin beteiligt.

Fraport verloren 1,1 Prozent, die Aktie wurde von Barclays auf "Underweight" abgestuft. Im SDAX wurde eine Änderung umgesetzt. Neu aufgenommen in den Nebenwerteindex wurde die Aktie von SGL Carbon, Platz machen musste Wüstenroth Württembergische.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.449 +0,8 4,0

DAX-Future 25.600 +0,5 2,9

XDAX 25.452 +0,5 3,5

MDAX 30.543 +0,4 -0,1

TecDAX 4.099 +0,7 13,3

SDAX 18.385 +1,2 6,9

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 120,91 +18,0

*gerundet

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October 06, 2026 11:56 ET (15:56 GMT)