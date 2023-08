XETRA-SCHLUSS/Fest - Nucera nach Quartalszahlen im Markttrend

FRANKFURT (Dow Jones)--Erholt ist der deutsche Aktienmarkt in die neue Woche gestartet. Der DAX gewann 1 Prozent auf 15.793 Punkte. Die Märkte verdauten noch die Aussagen vom Notenbanker-Symposium in Jackson Hole vom vergangenen Freitag. Die Analysten der Bank of America sprachen von einem "Rorschach-Test", mithin könne jeder für seinen eigenen Standpunkt in den Aussagen etwas für sich finden. Falken- und taubenhafte Passagen hätten sich die Waage gehalten.

Aufschläge zum Start an der Wall Street hatten am Nachmittag nochmal für etwas Auftrieb gesorgt. Die Umsätze im DAX waren aufgrund des Feiertags in Großbritannien aber sehr dünn.

Den nächsten größeren fundamentalen Impuls könnte die Veröffentlichung der europäischen Verbraucherpreise am Donnerstag setzen. Dann werden auch aus den USA wichtige Preisdaten kommen mit dem Preisindex der persönlichen Konsumausgaben. Sie gelten als ein von der US-Notenbank bevorzugtes Preismaß.

Weiter nicht gut sieht es derweil für die deutsche Konjunktur aus, die Ifo-Exporterwartungen sind im August weiter gefallen. "Die deutschen Exporteure kämpfen weiterhin mit einer schwachen Weltnachfrage", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Zudem beklagen immer mehr Unternehmen, dass ihre weltweite Wettbewerbsfähigkeit leide."

Wieder Diskussionen um Mietpreisbremse

An der Spitze im DAX lagen im deutschen Leitindex Commerzbank (+2,5%) vor Deutsche Bank (+2,4%) und Zalando (+2,4%). Am Ende lagen als einzige im Minus Vonovia (-0,1%). Die deutsche Immobilienbranche wird von erneuten Diskussionen um eine Mietpreisbremse belastet. Die SPD will den Kampf gegen steigende Mieten verschärfen und fordert einen bundesweiten Stopp von Mieterhöhungen für drei Jahre. TAG Immobilien verbilligten sich um 0,5 Prozent.

Unternehmensnachrichten waren sehr rar. Bayer gewannen 0,7 Prozent. Die Forderung des Investors Artisan Partners, das Unternehmen aufzuspalten, wurde im Handel als "nicht neu" bezeichnet. Auch dass das zum Bayer-Konzern gehörende US-Unternehmen Bluerock bei der Entwicklung einer Zelltherapie zur Behandlung der verbreiteten Parkinson-Erkrankung einen ersten Erfolg verzeichnet hat, sorgte für keinen größeren Kursimpuls.

Die Zahlen zum dritten Quartal des Börsenneulings Thyssenkrupp Nucera sorgten für keine Sonderbewegung. Der Kurs des Wasserstoffexperten stieg mit dem Markt um 1,1 Prozent. Auftragseingang und Umsatz konnten deutlich gesteigert werden. Dazu erwartet Nucera weiteres Umsatzwachstum. Thyssenkrupp verteuerten sich um 1 Prozent.

