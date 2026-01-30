SAP Aktie

WKN: 879535 / ISIN: US8030542042

30.01.2026 17:50:19

XETRA-SCHLUSS/Fester - DAX macht Teil der Vortagesverluste wett

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag einen Teil seiner heftigen Vortagesverluste wettgemacht und fester geschlossen. Der DAX legte um 0,9 Prozent auf 24.539 Punkte zu.

Im Fokus des Marktes stand vor allem die Ernennung eines Nachfolgers für US-Notenbankpräsident Jerome Powell. US-Präsident Donald Trump hat Kevin Warsh nominiert, der an den Wettmärkten als aussichtsreichster Kandidat gehandelt wurde. Trump hatte Warsh bereits in seiner ersten Amtszeit für den Vorsitz in Betracht gezogen, sich letztlich aber für Powell entschieden.

Die Berichtssaison nahm dagegen zum Wochenausklang eine Auszeit. Bei den Konjunkturdaten im Fokus standen neue BIP-Daten. So ist die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal 2025 erstmals seit Jahresbeginn wieder gewachsen, und zwar etwas stärker als prognostiziert. Die deutschen Verbraucherpreise stiegen im Januar im erwarteten Rahmen. Das Wirtschaftswachstum im Euroraum ist im vierten Quartal 2025 etwas stärker als erwartet gewesen. Die US-Erzeugerpreise stiegen stärker als angenommen, Der Chicago-Einkaufsmanager-Index zog im Januar kräftig an.

Unter den Einzelwerten erhöhten sich Adidas um 3,9 Prozent. Der Sportartikelhersteller habe mit Umsatzwachstum und Rohertragsmarge im vierten Quartal die Markterwartungen übertroffen, so die DZ Bank. Zudem verwiesen die Analysten auf den geplanten Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro.

SAP erholten sich etwas von den kräftigen Vortagesabgaben und legten um 3,6 Prozent zu. Die LBBW hält den Kursabsturz für übertrieben. Hintergrund des abnehmenden Cloud-Wachstums sei ein höherer Anteil an größeren und auch länger laufenden Aufträgen. Deren Anteil am Auftragseingang habe über die vergangenen Quartale stetig zugenommen und im vierten Quartal 2025 mit 71 Prozent einen neuen Höchststand erreicht.

Atoss Software stiegen nach den Geschäftszahlen um 3,8 Prozent. Sowohl Umsatz als auch Marge waren etwas besser als von Analysten erwartet ausgefallen. Den Ausblick nannte ein Händler aber vorsichtig, denn Atoss sprach von einer Margen-Erwartung von "mindestens 32 Prozent". Jedoch wurden im abgelaufenen Jahr schon 36 Prozent erzielt.

Ein erfolgreiches Börsendebüt verzeichneten Asta Energy. Der erste Kurs lag bei 43,00 Euro nach einem Ausgabepreis von 29,50 Euro. Zum Handelsende stand der Kurs bei 40,00 Euro. Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots rund 6,45 Millionen Aktien platziert. Mit dem Bruttoemissionserlös von ca. 125 Millionen Euro soll das internationale Wachstum beschleunigt werden.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.538,81 +0,9% -0,7%

DAX-Future 24.642,00 +0,3% -0,7%

XDAX 24.552,91 +0,3% -0,3%

MDAX 31.164,44 -0,2% +2,0%

TecDAX 3.613,41 +1,0% -1,2%

SDAX 18.040,35 +0,3% +4,7%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,19 -3

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 29 10 1 4.754,0 65,3 6.369,8 72,4

MDAX 24 23 3 611,2 22,3 645,6 24,7

TecDAX 19 10 1 1.608,2 27,1 3.214,1 34,0

SDAX 30 36 4 156,2 10,0 137,6 9,3

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 11:50 ET (16:50 GMT)

