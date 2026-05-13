XETRA-SCHLUSS/Fester - Gut verlaufende Berichtssaison stützt

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es nach dem Rücksetzer an Vortag am Mittwoch wieder nach oben gegangen. Die aktuellen Krisen lieferten keine Schlagzeilen. In den USA stiegen nach den Verbraucherpreisen nun auch die Erzeugerpreise für den April kräftig an, primär getrieben durch die kriegsbedingt höheren Energiekosten . Der Kapitalmarkt reagierte auf die Daten lehrbuchmäßig, Anleihen wie auch Aktien gerieten kurzzeitig unter Druck.

US-Präsident Donald Trump ist zu seinen Gesprächen in China angekommen. Hier wird darauf geschaut, ob es Lockerungen von Technologiebeschränkungen gibt und damit einen Katalysator für weitere Kursgewinne bei Halbleiter-Aktien. Für den DAX ging es um 0,8 Prozent auf 24.137 Punkte nach oben. Die Aktien von Infineon stellten mit Plus 10,7 Prozent den größten Gewinner im DAX. Während die Börsen in Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark und der Schweiz an Christi Himmelfahrt geschlossen bleiben, wird in Deutschland gehandelt.

Zudem gab es eine Flut an Quartalszahlen. Merck KGaA stiegen um 7,2 Prozent. Nach stark ausgefallenen Quartalszahlen hat der Pharma- und Technologiekonzern die Jahresprognose erhöht. Ein Träger der Gewinnentwicklung war der Halbleiter-Bereich.

Siemens (+0,8%) legte dagegen durchwachsene Quartalszahlen vor. Während es in technologienahen Geschäftsbereichen nach oben ging, sackte der Gewinn im Industriegeschäft um 8 Prozent ab. Siemens kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 6 Milliarden Euro in einem Zeitraum bis zu fünf Jahren an.

Für Deutsche Telekom ging es um 1,2 Prozent nach oben. Das Unternehmen setzte seinen Wachstumskurs im ersten Quartal fort und hob die Jahresprognose leicht an.

Die Allianz (+1,1%) steigerte den operativen Gewinn zum Jahresauftakt vor allem dank seines Schaden-Unfall-Geschäfts stärker als erwartet. Unter dem Strich verbuchte der Konzern wegen Veräußerungsgewinnen einen Gewinnsprung. Jedoch wurde der Ausblick für 2026 nur bestätigt. Brenntag (-2,3%) hat - belastet vom schwierigen Umfeld - sowohl bei Umsatz als auch Ergebnis Rückgänge hinnehmen müssen. Die Bruttomarge konnte der Konzern aber verbessern.

Bilfinger knickten um 5,6 Prozent ein. "Einen so starken Rückgang im Auftragseingang hatte man nicht erwartet", sagte ein Händler. Er ging um 5 Prozent zum Vorjahr zurück. Die Quartalsdaten seien ansonsten gut, Umsatz und Gewinn zogen an.

Auto1 (+12,9%) hat den Wachstumskurs auch im ersten Quartal fortgesetzt und die Prognose für das laufende Jahr bekräftigt. Tui (+1,5%) hat im zweiten Geschäftsquartal den saisonal üblichen Verlust bei stabilen Einnahmen verringert.

Der IT-Dienstleister Cancom (-4,3%) hat trotz eines leichten Umsatzrückgangs zweistellige Wachstumsraten beim operativen Gewinn verzeichnet. Mit der Begebung einer Wandelanleihe ging es für Evotec um 10,6 Prozent nach unten. Nach dem jüngsten Rücksetzer überraschte Verbio (+15,4%) mit extrem starken Zahlen und einer gestärkten Bilanz positiv.

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Index zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.137 0,8 -1,6

DAX-Future 24.176 0,3 -2,7

XDAX 24.120 0,3 -1,9

MDAX 31.400 1,3 2,5

TecDAX 3.762 1,4 3,7

SDAX 18.221 0,7 6,0

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 124,72 -4

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May 13, 2026 11:59 ET (15:59 GMT)