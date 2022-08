XETRA-SCHLUSS/Freundlich - Berichtssaison hält Anleger auf Trab

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag nach oben gegangen. Das Tageshoch konnte nicht gehalten werden, mit einer leichter tendierenden Wall Street kam etwas Abgabedruck auf. Der DAX schloss 0,6 Prozent höher bei 13.663 Punkten. Die Aufwärtsbewegung hat damit etwas an Momentum verloren. Fraglich ist, ab dies in Gewinnmitnahmen am Freitag münden wird. Positiv war zu werten, dass die Notierungen für Energie etwas zurückkamen, was den Inflationsdruck mildern sollte. Auf der anderen Seite notierte der DAX Mitte Juli noch rund 1.000 Punkte niedriger, damit wird die Luft für weitere Gewinne im aktuellen Umfeld dünner.

Berichtssaison hält Anleger auf Trab

Aus dem DAX legten fünf Unternehmen ihre Quartalszahlen vor, aber auch aus der zweiten und dritten Reihe gab es welche. Den Gewinner im DAX stellte Zalando mit einem Plus von 13 Prozent. Hier halfen nicht exorbitant gute Geschäftszahlen, hier reichte bereits, dass das Unternehmen die jüngst gesenkten Jahresziele bestätigte, um eine Rally auszulösen.

Auf das überraschend starke erste Halbjahr des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf verwiesen die Analysten der DZ Bank, für die Aktie ging es um 2,2 Prozent nach oben. Beeindruckend ist aus Sicht der DZ vor allem die Dynamik der Kernmarke Nivea , aber auch die Entwicklung der Derma-Marken.

Bayer schlossen dagegen 2,5 Prozent tiefer nach durchwachsenen Geschäftszahlen. Positiv wurde die angehobene Margen-Erwartung an der Börse gewertet, negativ die Unklarheit über die anstehenden Gerichtsurteile zu den Monsanto-Risiken, wie es hieß. Bayer hat nach Angaben von Vorstandschef Werner Baumann inzwischen 141.000 Schadensersatzklagen von US-Bürgern vorliegen oder angekündigt, die ihre Krebserkrankung auf den Unkrautvernichter Glyphosat zurückführen. Hannover Rück legten um 2,2 Prozent zu dank eines erhöhten Ausblicks für den Prämienanstieg.

Als fünftes DAX-Unternehmen legte Merck KGaA (+1,1%) Geschäftszahlen vor, die nach Einschätzung von Analysten dank der Sparte Life Science die Erwartungen übertroffen hatten. Weiter nach oben ging es zudem mit den Technologie-Aktien, Infineon stiegen um weitere 2,7 Prozent. Lanxess schlossen 1,6 Prozent höher, für die Analysten von Equita fielen die Geschäftszahlen leicht besser als erwartet aus.

Lufthansa legten 6,4 Prozent zu, hier lobten Analysten wie von der Citi die erwarteten Preiserhöhungen. Im Autosektor fielen die Quartalsdaten durchwachsen aus. So hat Schaeffler Margenprobleme, die Aktien gaben 5,7 Prozent ab. Bei Dürr überzeugte der Auftragseingang hingegen, die Titel gewannen 1,5 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.662,68 +0,6% -13,99%

DAX-Future 13.675,00 +0,7% -13,56%

XDAX 13.680,76 +0,3% -13,68%

MDAX 28.162,23 +1,3% -19,82%

TecDAX 3.198,99 +1,2% -18,40%

SDAX 13.164,98 +0,9% -19,80%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 157,97% +54

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 25 15 0 3.073,7 66,3 65,9

MDAX 42 8 0 632,2 43,6 39,1

TecDAX 22 8 0 757,3 25,5 28,0

SDAX 45 22 3 167,6 11,9 10,3

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2022 11:53 ET (15:53 GMT)