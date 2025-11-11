XETRA-SCHLUSS/Freundlich trotz schwacher Rüstungsaktien

DOW JONES--Der Kursaufschwung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag fortgesetzt. Der DAX zog um ein halbes Prozent an auf 24.088 Punkte, etwas gebremst von deutlichen Kursabschlägen bei Rheinmetall, die im Sog von Hensoldt 3,1 Prozent abgaben. Der breite Markt profitierte aber weiterhin vom sich abzeichnenden Ende des längsten Regierungsstillstands der US-Geschichte. Mit dem Ende des Shutdown dürften sich dessen konjunkturelle Bremseffekte in Grenzen halten, hieß es am Markt.

Hensoldt fielen um 8,4 Prozent. Die neu abgegebene, detaillierte Prognose für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 liegt laut JP Morgan deutlich unter den Markterwartungen. Das implizierte EBITDA-Ziel für diese Jahre bewege sich rund 7 Prozent unter dem aktuellen Konsens. Der Umsatzausblick für 2026 liege mit 2,8 Milliarden Euro ebenfalls unter der Erwartung von 3,0 Milliarden. Zudem sollen 2026 steigende Investitionen den freien Cashflow stärker als erwartet belasten. Im Sektor gaben neben Rheinmetall auch Renk um 3,1 Prozent nach.

Dagegen zogen Deutsche Telekom um 1,5 Prozent an. Händler verwiesen auf die Zahlen von Vodafone, die in Europa den ganzen Sektor nach oben trieben. Vodafone habe die Wende im Deutschland-Geschäft schneller geschafft als erwartet, hieß es dazu.

Munich Re schloss kaum verändert. Die RBC-Analysten werteten die Ergebnisse zum dritten Quartal als solide. Sie überträfen die Konsenserwartungen beim Nettogewinn um 4 Prozent und beim operativen Ergebnis um 14 Prozent. Die Analysten sind weiterhin der Meinung, dass das 6-Milliarden-Euro-Ziel wahrscheinlich übertroffen werden könne.

Nach einem vorbörslichen Plus von 10 Prozent verloren Ionos in einem volatilen Geschäft schließlich 8 Prozent. Das bereinigte EBITDA im dritten Quartal werteten die Analysten von JP Morgan im Vergleich zum Konsens als stark, aber letztendlich scheine das Umsatzwachstum enttäuscht zu haben. Ionos hat außerdem angekündigt, ihr AdTech-Geschäft zu verkaufen.

Redcare Pharmacy legten um knapp 6 Prozent zu. Positiv kam an, dass die Online-Apotheke mit Amazon-Manager Hendrik Krampe mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 wieder einen Finanzvorstand bekommt. Der Verdrängungswettbewerb der Branche dürfte zunehmen, daher sei es gut, einen so erfahrenen E-Commerce-Mann an Bord zu haben, hieß es im Handel.

Gut kamen an der Börse auch die Geschäftszahlen zum dritten Quartal von Medios (+4,4%) an. Die Warburg-Analysten sprachen von einem robusten organischen Umsatzwachstum in allen Segmenten, besonders positiv entwickele sich die Profitabilität im internationalen Geschäft. Die Analysten sind zuversichtlich, dass die Wachstumsstrategie mit der Internationalisierung aufgeht und die Margen weiter steigen.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.088,06 +0,5% +20,3%

DAX-Future 24.176,00 +0,1% +18,4%

XDAX 24.111,04 +0,1% +21,0%

MDAX 29.204,45 +0,2% +13,9%

TecDAX 3.515,36 +0,5% +2,3%

SDAX 15.946,82 -0,2% +16,6%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,21 +17

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 31 9 0 2.331,7 35,0 3.300,9 52,4

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

