XETRA-SCHLUSS/Kaufzurückhaltung lastet auf dem DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Jahreshoch am Vortag fehlten am Mittwoch die Käufer. Vor dem langen Osterwochenende agierten die Anleger eher vorsichtig bis zurückhaltend. Als am Nachmittag dann leicht schlechter als erwartete US-Daten veröffentlicht wurden, übernahmen die Bären an der Börse das Zepter. Der US-Einkaufsmanagerindex aus dem Dienstleistungssektor fiel von 55,1 auf 51,2 Punkte deutlich. Der DAX schloss 0,5 Prozent tiefer bei 15.520 Punkten. Für die Anleihen ging es nach oben, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel im Gegenzug um 9 Basispunkte auf 2,18 Prozent. Der Preis für eine Unze Gold konnte sich oberhalb der Marke von 2.000 Dollar etablieren.

Beiersdorf überzeugt beim Umsatz

Alles in allem war zu beobachten, dass sich Anleger defensiver positioniert haben. So gehörten Daimler, Heidelbergcement wie auch Infineon zu den Verlierern des Tages, während eher defensive Werte wie Deutsche Telekom, Merck oder RWE gekauft wurden. Einige Unternehmen überraschten bereits mit Zahlen zum ersten Quartal. So überzeugte Beiersdorf (+1,6%) zum Jahresauftakt mit einem Umsatzwachstum von 12,2 Prozent. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wurde für den Konzern auf ein mittleres bis hohes einstelliges organisches Wachstum angehoben. Die Margenprognose für das Gesamtjahr 2023 bleibt unverändert - eine gute Sache, heißt es von den Analysten von RBC. Sie begrüßen, wenn sich Beiersdorf auf Investitionen in sein neu gestärktes Consumer-Geschäft konzentrieren würde, anstatt sich auf die Margen zu fokussieren.

Auch bei Shop Apotheke (+8,1%) hat sich das Wachstum im ersten Quartal beschleunigt. Baader Helvea stuft die vorläufigen Umsatzzahlen als sehr gut ein. Mit einem Anstieg um 23 Prozent habe der Umsatz mit nicht rezeptpflichtigen Produkten noch über der Zielspanne des Unternehmens von 10 bis 20 Prozent und den Konsenserwartungen von 12,2 Prozent gelegen.

Auch beim Leasingunternehmen Grenke ging es im Neugeschäft kräftig nach oben. Händler loben das Plus von 22,2 Prozent im ersten Quartal, da es trotz des rasant steigenden Zinsumfeldes erwirtschaftet wurde. Die höheren Zinskosten konnten an Kunden weitergereicht werden, entsprechend legten die Aktien um 1,6 Prozent zu.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.520,17 -0,5% +11,47%

DAX-Future 15.674,00 -0,6% +11,37%

XDAX 15.526,76 -0,6% +11,95%

MDAX 26.970,82 -1,6% +7,38%

TecDAX 3.298,61 +0,2% +12,92%

SDAX 12.920,03 -1,5% +8,34%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 137,29 +83

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 16 23 1 3.489,7 79,1 65,9

MDAX 8 41 1 579,2 51,2 42,3

TecDAX 9 19 2 829,6 28,7 19,2

SDAX 11 56 3 173,4 10,1 8,2

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2023 11:51 ET (15:51 GMT)