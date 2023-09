XETRA-SCHLUSS/Knapp behauptet - Mutares haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag wenig verändert ins Wochenende verabschiedet. Der DAX gab um 0,1 Prozent nach auf 15.557 Punkte. Die viel beachteten Einkaufsmanagerindizes für Frankreich, Deutschland und die Eurozone bewegten die Aktienkurse kaum. Latenter Belastungsfaktor blieben die hohen Renditeniveaus an den Anleihemärkten.

Einkaufsmanagerindizes entwickeln sich uneinheitlich

Die Einkaufsmanagerindizes haben sich im September sehr uneinheitlich entwickelt. Während sie in Frankreich enttäuschten, noch tiefer in den Schrumpfungsbereich rutschten und die Erwartungen verfehlten, legten sie in Deutschland zu, im Servicesektor sogar fast bis in den Expansion anzeigenden Bereich. "Mit dem Anstieg der Einkaufsmanagerindizes hellt sich die wirtschaftliche Perspektive etwas auf", hieß es von den Marktstrategen der Helaba. Noch sei die Wachstumsschwelle aber nicht überwunden, eine Bodenbildung in der Industrie sollte aber nicht ausgeschlossen werden.

Die Bewegungen bei Einzelaktien hielten sich in Grenzen. Delivery Hero verloren 3,5 Prozent. Die jüngsten Kursgewinne nach Berichten über einen Verkauf der Aktivitäten unter der Marke Foodpanda in den Ländern Singapur, Kambodscha, Malaysia, Myanmar, Philippinen und Thailand haben nicht lange getragen. Jefferies sieht ein mittleres bis hohes Transaktionsrisiko.

Für Mutares ging es gleich um 7,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen verspricht seinen Aktionären künftig die Zahlung einer doppelt so hohen Mindestdividende wie bisher. Vor dem Hintergrund einer "seit Jahren erfreulichen Geschäftsentwicklung" sollen künftig mindestens 2,00 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Hauck & Aufhäuser etwa geht für die kommenden Jahre lediglich von Dividendenzahlungen von 1,50 Euro je Anteilsschein aus.

Analysten machen Kurse

Daneben sorgten Analysten-Kommentare für Bewegung. Die UBS hat das Kursziel für BASF (-0,9% auf 43,09 Euro) auf 37 von 40 Euro gesenkt und empfiehlt die Aktie weiter zum Verkauf. Mit einer attraktiven Bewertung begründeten die Analysten von Barclays die Aufnahme von Jungheinrich in ihre positive Abdeckung: Das Papier wurde mit "Overweight" und Kursziel 36 Euro gestartet. Jungheinrich gewannen 2,0 Prozent auf 29,04 Euro.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.557,29 -0,1% +11,73%

DAX-Future 15.705,00 -0,1% +9,57%

XDAX 15.562,58 +0,5% +12,21%

MDAX 26.536,25 -0,1% +5,65%

TecDAX 3.024,77 +0,5% +3,55%

SDAX 12.953,28 -0,0% +8,62%

Bund-Future 129,61 +1

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 16 24 0 3.118,2 71,0 66,6

MDAX 25 24 1 393,7 22,0 25,7

TecDAX 17 10 3 689,2 21,3 22,4

SDAX 27 39 4 80,9 11,6 16,3

