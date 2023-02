XETRA-SCHLUSS/Knapp behauptet - "typischer Konsolidierungstag"

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse am Dienstag überwiegend etwas gesetzt. Der DAX fiel um 0,2 Prozent auf 15.321 Punkte. Händler sprachen von einer Konsolidierung oder Verschnaufpause, die nach der jüngsten Rally um knapp 1.700 Punkte im DAX auch etwas länger anhalten könnte. Der MDAX gab etwas stärker um ein halbes Prozent nach.

Größere Verluste im DAX verhinderten Linde: Der Kurs des Schwergewichts gewann nach guten Quartalszahlen 2,3 Prozent. Allerdings wechselt Linde zum 27. Februar mit seinen Aktien nach New York, sie werden deshalb dann sowohl den DAX als auch den Euro-Stoxx-50 verlassen.

Siemens Energy fielen mit der Ankündigung einer Kapitalerhöhung um 2,3 Prozent. Zur Refinanzierung der Komplettübernahme der Windenergietochter Siemens Gamesa will sich Siemens Energy mit der Ausgabe neuer Aktien oder eigenkapitalähnlichen Instrumenten bis zu 1,5 Milliarden Euro besorgen. Außerdem verschiebt sich wegen weiterer Probleme bei Gamesa beim Mutterkonzern das Ziel schwarzer Zahlen voraussichtlich um ein Jahr.

Continental stiegen dagegen um 2,7 Prozent auf 70,84 Euro, nachdem sich die Analysten der Citigroup und von Stifel positiv geäußert haben. Goldman hat zwar die Verkaufsempfehlung bekräftigt, aber zumindest das Kursziel auf 59 von 52 Euro angehoben. Airbus verloren mit einer Verkaufsempfehlung der Berenberg-Analysten 2,8 Prozent.

Bayer zogen um 1,3 Prozent an. Auch Porsche AG und Deutsche Bank legten zu.

Teamviewer zweistellig im Plus - Synlab brechen ein

In der zweiten Reihe ging es für Teamviewer um 17,7 Prozent nach oben. Der Softwareanbieter hat einen relativ optimistischen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben und einen neuen Aktienrückkauf angekündigt.

Synlab brachen dagegen um 18,4 Prozent ein, nachdem das Unternehmen den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gesenkt hat. Der Labordienstleister erwartet auch wegen eines geringeren Volumens und sinkender Preise für Covid-19-PCR-Tests nur noch einen Umsatz von rund 2,7 nach bisher rund 3,0 Milliarden Euro.

Ionos vor Handelsstart

Unterdessen rückt der Börsengang des Webhosters Ionos näher. Die Spanne wurde am Montag auf 18,50 zu 19,50 Euro am untere Rand eingeengt. Am Dienstagabend dürfte der Ausgabepreis der Tochter von United Internet veröffentlicht werden, am Mittwoch ist dann der erste Handelstag vorgesehen. Im sogenannten Handel per Erscheinen lagen Ionos bei 19,35 Euro.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.320,88 -0,2% +10,04%

DAX-Future 15.375,00 -0,1% +10,39%

XDAX 15.328,15 -0,3% +10,52%

MDAX 29.179,03 -0,5% +16,17%

TecDAX 3.300,88 -0,2% +13,00%

SDAX 13.229,76 -1,2% +10,93%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 136,43 -39

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 19 20 1 3.155,0 57,1 55,5

MDAX 19 28 3 559,5 29,4 27,2

TecDAX 10 20 0 674,9 21,3 16,2

SDAX 15 54 1 113,4 7,5 9,0

