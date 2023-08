XETRA-SCHLUSS/Konjunkturflaute kommt bei den Unternehmen an

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt sind die Kurse am Dienstag unter Druck geraten. Der DAX verlor knapp 1,3 Prozent auf 16.240 Punkte. "Die Konjunkturflaute kommt bei den Unternehmen an", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Berichtssaison. Gleichzeitig dämpfe der jüngste starke Anstieg der Ölpreise die Hoffnung auf einen schnellen Rückgang der Inflation und damit auf Zinssenkungen im kommenden Jahr: "Damit spielt das Umfeld zunächst einmal den Bären in die Karten", also denen, die der Rally schon länger misstrauten, ergänzte er.

Hatten die Unternehmen in den vergangenen Quartalen die steigenden Kosten noch über Preiserhöhungen weitergegeben, scheint das im Umfeld der schwächeren Wirtschaft nun nicht mehr überall zu funktionieren. So brachen BMW um 5,4 Prozent ein, denn die Marge im Autogeschäft entwickelt sich nach unten. Im zweiten Quartal lag die EBIT-Marge nur noch bei 9,2 Prozent nach 12,1 Prozent im ersten Quartal. Im Sog von BMW standen auch Mercedes und VW auf der Verliererseite, Porsche AG legten 1,1 Prozent zu.

Auch die Zahlen der Deutschen Post ( DHL ) kamen am Markt schlecht an, denn geprägt ist das Zahlenwerk unter anderem von rückläufigen Frachtraten. Der Logistikkonzern spricht von einer "Normalisierung" bei den Paketvolumina und im Frachtgeschäft nach dem Covid-19-Boom, wobei er bei den Fixkosten wenig Spielraum für Senkungen sieht. Die Aktie verlor 5,2 Prozent.

Hypoport kein sicherer Hafen

In den Schatten gestellt wurden die Abschläge der beiden DAX-Unternehmen von Hypoport, die um 14,3 Prozent einbrachen. Nachdem die Aktie zuletzt stark zugelegt hatte, zeigten sich Marktteilnehmer nun angesichts des Quartalsberichts enttäuscht. An der Börse wird das Plattformgeschäft momentan mit gut 1 Milliarde Euro Marktkapitalisierung bewertet, während die gesenkte Prognose von einem Konzern-EBIT von lediglich mindestens 10 Millionen Euro für 2023 ausgeht, und das auch nur unter Annahme einer leichten Belebung des Marktes für Immobilienfinanzierungen.

Krones fielen um 7,4 Prozent und litten damit unter fallenden Auftragseingängen.

Redcare Pharmacy und Teamviewer nach Zahlen stark

Doch es gab auch Gewinner, so Redcare Pharmacy, die ehemalige Shop Apotheke, deren Kurs um 9,9 Prozent nach oben schoss. Hier wurden die Ergebnisse im Handel positiv gesehen. Die angehobene Prognose unterstreiche, dass das rasche Umsatzwachstum trotz des hohen Investitionsbedarfs auch profitabel verlaufe, sagte ein Händler. Auch Teamviewer profitierten von guten Zahlen, sie stiegen um 9,3 Prozent.

Im DAX legten Rheinmetall, MTU und Conti deutlicher zu. Siemens wiederum gaben 2,9 Prozent ab. Damit gerieten sie in den Sog von Rockwell Automation, die den Umsatzausblick senkten.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.240,40 -1,3% +16,64%

DAX-Future 16.317,00 -1,4% +14,96%

XDAX 16.233,37 -1,4% +17,04%

MDAX 28.571,23 -0,9% +13,75%

TecDAX 3.304,38 -0,7% +13,12%

SDAX 13.624,01 -0,9% +14,24%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,19 -82

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 10 30 0 3.361,0 64,2 61,4

MDAX 11 38 1 451,2 18,7 23,4

TecDAX 8 22 0 627,5 19,1 22,7

SDAX 16 51 3 98,2 9,6 9,4

===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2023 11:44 ET (15:44 GMT)