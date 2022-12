XETRA-SCHLUSS/Kräftig erholt - Gute Laune beim US-Verbraucher

FRANKFURT (Dow Jones)--Gut gelaunt hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel verabschiedet. Eine überraschend gute Stimmung der US-Verbraucher sorgte für weiter steigende Kurse. Sämtliche Branchen schlossen im Plus, gesucht waren vor allem die Einzelhändler.

Der DAX löste sich von der psychologisch wichtigen Marke bei 14.000 Punkten deutlich nach oben und schloss 1,5 Prozent höher bei 14.098 Punkten.

Konsumklima und gute Stimmung beim US-Verbraucher

Zu einer marktbreiten Erholung kamen gute Daten vom US-Verbrauchervertrauen: Mit 108,3 Indexpunkten wurde der Vormonat von 101,4 deutlich übertroffen. "Das stützt Einzelhändler und alle, die mit Verbraucherkrediten zu tun haben", sagte ein Händler. Ohne Entlassungen am US-Arbeitsmarkt komme "das ganze Rezessionsgerede der Börsen gar nicht beim Verbraucher an". Entsprechend standen auch in Europa die Branchen der Finanzdienstleister und der Einzelhändler vorn.

In Deutschland hatte sich das Konsumklima etwas aufgehellt: Der GfK-Konsumklimaindikator stieg für Januar marginal auf minus 37,8 nach minus 40,1 im Vormonat. Dies war der dritte Anstieg in Folge.

Einzelhändler vorn - Nike treibt Adidas und Puma

Im DAX lagen Einzelhändler vorn: So kletterten Zalando um 5,9 Prozent. Adidas (+6,8%) und Puma (+9,4%) profitierten von starken Zahlen bei Nike, die an der Wall Street um 13 Prozent zulegten. Der US-Sportartikelhersteller hat mehr umgesetzt als erwartet und den Gewinn entgegen den Befürchtungen behauptet. Zudem hat Nike den Umsatzausblick hochgenommen. Ceconomy stiegen um 3 Prozent.

Siemens Energy im DAX stiegen um 3,5 Prozent. Hier hofft der Markt auf eine Steigerung der Profitabilität. Die Eröffnung einer E-Fuel-Fabrik in Chile zeigte, dass man sich auch auf Wachstumsmärkte jenseits der E-Mobilität fokussiere. Vonovia (+4,3%) erholten sich von den Vortagsverlusten.

Gute Zahlen des US-Logistikers Fedex trieben Deutsche Post um 2,5 Prozent. Der Fedex-Gewinn lag klar über den Prognosen.

Shop Apotheke sprangen um 3,5 Prozent. Die Citi hat ihre Kaufempfehlung bekräftigt. Sie sieht in Shop Apotheke den Top-Pick, um auf das deutsche E-Rezept zu setzen.

Aurubis legten 2,8 Prozent zu. Die Zahlen hätten zwar nicht ganz die Erwartung erfüllt, jedoch wurde die Dividende von 1,60 auf 1,80 Euro erhöht.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 14.097,82 +1,5% -11,25%

DAX-Future 14.164,00 +1,6% -11,11%

XDAX 14.095,93 +1,3% -11,06%

MDAX 25.486,65 +2,1% -27,44%

TecDAX 2.947,20 +1,6% -24,82%

SDAX 12.003,09 +2,0% -26,88%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 135,81 -15

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 39 1 0 2.207,1 45,2 56,9

MDAX 45 4 0 531,6 37,3 47,1

TecDAX 29 1 0 446,4 17,5 16,7

SDAX 66 1 3 109,7 8,3 8,7

