TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
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16.11.2026 17:47:41
XETRA-SCHLUSS/Leichter - Schwache Technologie-Vorgaben bremsen
DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Der DAX verlor 0,6 Prozent auf 26.599 Punkte. Druck kam aus dem Technologiebereich, wobei der Mangel an KI-Titeln des DAX Schlimmeres verhinderte. Angesichts der Turbulenzen um Nvidia mit dem Rücktritt von CEO Jensen Huang wurden Technologieaktien weiter gemieden. Sorgen bereiteten laut Marktteilnehmern vor allem Fragen hinsichtlich der künftigen Finanzierung des KI-Ausbaus, weil Huang Nvidia zu einem Hauptfinancier des Booms gemacht hatte. Berichte über ein mögliches Comeback von Huang stützten nicht. Anleger warteten mit Spannung auf die Geschäftszahlen des Chip-Giganten, die am Dienstag nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht werden.
Einen positiven Impuls für den Technologiesektor könnte derweil der Börsengang des KI-Riesen Anthropic liefern. Hier ist bei den laufenden Orders von sechsfacher Überzeichnung die Rede. Der Börsengang soll am Donnerstag stattfinden.
KI-Infrastrukturgewinner mussten Federn lassen. Siemens Energy verloren 1,8 Prozent, für Infineon ging es um 1,3 Prozent nach unten. Aixtron büßten 2,8 Prozent ein und Suss 1,6 Prozent. Singulus verloren mit Gewinnmitnahmen um über 12 Prozent nach der Kursverdopplung zuvor. Versorger-Aktien hatten ebenfalls keine guten Tag: Eon büßten 1,1 Prozent ein und RWE 0,5 Prozent. Händler verwiesen auf die zuletzt gestiegenen Zinserwartungen als Belastungsfaktor.
Rüstungswerte setzten dagegen die Erholung fort. "Der dritte US-Flugzeugträger vor dem Iran deutet daraufhin, dass US-Präsident Trump die Lage noch einmal eskalieren will", meinte ein Händler. Auf europäischer Ebene verwies der Teilnehmer auf weitere Milliardenhilfen für die Ukraine. Im Rahmen des insgesamt 90 Milliarden Euro schweren EU-Darlehens sind für 2027 weitere 45 Milliarden Euro vorgesehen, davon 31,7 Milliarden Euro für die ukrainische Verteidigungsindustrie. Unter anderem stiegen Rheinmetall, TKMS und Hensoldt um bis zu 1,3 Prozent.
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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD
DAX 26.599 -0,6 8,7
DAX-Future 26.666 -0,7 8,7
XDAX 26.591 -0,7 8,2
MDAX 30.528 -0,6 -0,2
TecDAX 4.068 -0,2 12,4
SDAX 17.758 +0,1 3,5
zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 121,85 -6,0
*gerundet
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
November 16, 2026 11:47 ET (16:47 GMT)
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