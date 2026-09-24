Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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24.09.2026 17:49:44
XETRA-SCHLUSS/Leichter - Zins- und Ölpreisanstieg belastet erneut
DOW JONES--Die deutlich gestiegenen Ölpreise und Marktzinsen haben den deutschen Aktienmarkt auch am Donnerstag belastet. Der DAX verlor 0,6 Prozent auf 25.267 Punkte. Dass es um die deutsche Wirtschaft offenbar besser bestellt ist als angenommen, stützte kaum. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Prognose des diesjährigen Wirtschaftswachstums auf 1,3 Prozent von 0,6 Prozent verdoppelt. Die Schätzung für 2027 wurde leicht angehoben. Daneben fiel der ifo Index besser aus als erwartet. Anleger hielten sich jedoch auch in Erwartung des Treffens von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping zurück.
Im DAX waren besonders Beiersdorf gefragt, die nachrichtenlos um 3 Prozent zulegten. Die Aktien der Versicherer Allianz, Hannover Rück und Munich Re rückten um bis zu 2,2 Prozent vor.
Henkel verloren 0,2 Prozent. Gute Zahlen des US-Wettbewerbers HB Fuller stützten nicht nachhaltig. Gleiches galt für einen positiven Kommentar der UBS. Deren Analysten sehen nun Aufwärtspotenzial gegenüber den Konsensschätzungen für Henkel beim organischen Umsatzwachstum. Für das dritte Quartal prognostizieren die UBS-Analysten ein organisches Umsatzwachstum von 4,2 Prozent, was deutlich über dem aktuellen Visible-Alpha-Konsens von 2,5 Prozent liegt.
Im Zuge des Dollaranstiegs hat der Euro deutlich abgewertet, was tendenziell positiv sein sollte für exportorientierte Unternehmen. Ein Euro kostete zuletzt 1,1370 Dollar. Gleichwohl stießen Anleger Automobilaktien ab. BMW verbilligten sich nach der Abstufung auf "Hold" von "Buy" durch HSBC um 2,5 Prozent. Mercedes-Benz und Volkswagen verloren 2 und 2,9 Prozent. Hier hatte HSBC die Kursziele gesenkt. Die Analysten verwiesen auf den Verlust von Marktanteilen in China. Ihrer Ansicht nach müssen sich die europäischen Hersteller verschlanken und weniger komplex aufstellen, um überleben zu können.
Index zuletzt* +/- % +/- % YTD
DAX 25.267 -0,6 3,1
DAX-Future 25.450 -0,3 3,7
XDAX 25.275 -0,4 2,8
MDAX 30.783 -1,4 0,5
TecDAX 3.958 -1,4 9,1
SDAX 18.066 -1,5 5,2
zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 119,66 -62,0
*gerundet
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 24, 2026 11:50 ET (15:50 GMT)
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