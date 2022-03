XETRA-SCHLUSS/Leichtes Plus - Autowerte im Rückwärtsgang

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt hat der DAX am Freitag in der Schlussauktion noch den Sprung ins Plus geschafft. Für Bewegung sorgte dabei vor allem der große Verfall, der den Index zunächst belastet hatte. Am Nachmittag erholte sich der Leitindex dann sukzessive und schloss schließlich mit einem Aufschlag von 0,2 Prozent bei 14.413 Punkten. Gebremst wurde der DAX vor allem von den schwachen Automobil-Aktien. Dagegen waren Technologie-Aktien gefragt, so stieg der TecDAX um 1,3 Prozent.

Die Autoaktien litten erneut unter dem Ukraine-Krieg und den damit verbundenen weiteren Lieferkettenproblemen. Mercedes-Benz verloren 2,1 Prozent, BMW 1,0 Prozent und VW ebenfalls 1,0 Prozent. Zu VW hieß es, eine Abschreibung auf die Milliarden-Investitionen im russischen Kaluga könnte die Gewinnprognosen für dieses Jahr gefährden.

Vonovia gaben nach insgesamt wenig inspirierenden Unternehmenszahlen 3,3 Prozent ab. Henkel verloren 2,9 Prozent und Heidelbergcement 2,4 Prozent. Dagegen erholten sich Hellofresh um weitere 9,7 Prozent und Delivery Hero um 7,3 Prozent, beide sind in diesem Jahr besonders stark gefallen.

Vantage Towers haussieren mit Übernahmefantasie

Im TecDAX gewannen Suse 8,3 Prozent und Teamviewer 6,6 Prozent. Größter Gewinner waren Vantage Towers, ausgelöst durch Übernahmefantasie ging es um 10,8 Prozent nach oben. Laut einem Bericht wurde die Muttergesellschaft Vodafone von Brookfield und Global Infrastructure Partners in den vergangenen Wochen auf eine Übernahme eines Mehrheitsanteils angesprochen.

Fuchs Petrolub (+1,4%) hat Geschäftszahlen für 2021 vorgelegt. Der Schmierstoffhersteller habe die Erwartungen erfüllt, für die Zukunft seien kräftige Preiserhöhungen geplant und die Dividende werde leicht nach oben genommen, hieß es. Die Planungen stünden wie bei anderen Industrie-Unternehmen jedoch unter dem Vorbehalt der Auswirkungen des Ukraine-Krieges.

Cewe verloren 6,1 Prozent. In dem Unternehmen gibt es Unstimmigkeiten auf Führungsebene. Der Vertrag mit dem Vorstandschef wird wegen unterschiedlicher Auffassungen über die Unternehmensführung nicht verlängert.

Daimler Truck und Hannover Rück nun im DAX

Zu den Schlusskursen wurden die angekündigten Änderungen in den Indizes umgesetzt. Daimler Truck und Hannover Rück wurden in den DAX aufgenommen, während Beiersdorf und Siemens Energy in den MDAX abgestiegen sind. Aufsteiger in den MDAX sind RTL, Siltronic und Sixt Stämme, Absteiger Auto1, Compugroup und Hella. Auch im SDAX, TecDAX sowie im Stoxx-600 wurden Änderungen umgesetzt.

