XETRA-SCHLUSS/Ölpreisrutsch treibt DAX ins Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Rutsch der Ölpreise hat dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag einen freundlichen Tagesausklang beschert. Der DAX gewann knapp 0,6 Prozent auf 12.905 Punkte und schloss damit fast 2 Prozent über seinem Tagestief. Im Blick stand vor allem der Euro, der zum Handelsschluss der Aktienmärkte mit 1,007 Dollar weiter eng an der Marke von einem Dollar lag. Am Mittag war die Gemeinschaftswährung erstmals seit 2002 unter die Parität gefallen - wenn auch nur knapp und nicht nachhaltig.

"Der Ölpreisrückgang schürt die Hoffnung, die Inflation könnte ihren Höhepunkt nun überwinden", so ein Händler. Allerdings zogen die Gaspreise weiter an. Und ein anhaltender Gaslieferstopp aus Russland über den 21. Juli hinaus könnte besonders die deutsche Wirtschaft nicht nur in eine Rezession, sondern in eine tiefe Depression stürzen. "Damit ist der deutsche Aktienmarkt nahezu nicht investierbar", so Marktstratege Jochen Stanzl von CMC Markets bereits am Montag.

BASF überrascht im zweiten Quartal auf Ertragsseite positiv

BASF gewannen 3,1 Prozent. Für eine positive Überraschung sorgten die vorläufigen Geschäftszahlen für das zweite Quartal. Die Analysten von Jefferies stellten das EBIT von 2,339 Milliarden Euro positiv heraus, das Ergebnis der Betriebstätigkeit liege 12 Prozent über dem Konsens und 6 Prozent oberhalb der eigenen Schätzung. Für die weitere Geschäftsentwicklung sei wichtig, dass schon bald wieder Gas durch die Pipeline Nordstream 1 gepumpt werde.

Fester Dollar treibt Airbus und MTZ

Auf der Gewinnerseite ganz oben standen Airbus, die mit einem Plus von 4,2 Prozent von der guten Auftragslage profitierten. Zudem spielt dem Flugzeugbauer die Währung in die Hände. Einerseits fallen so genannte Windfall-Profits an, andererseits nimmt die Wettbewerbsfähigkeit mit dem festen Dollar zu. Auch andere dollarabhängige Branchentitel standen auf der Gewinnerseite - so MTU mit einem Plus von 4,0 Prozent.

Deutsche Börse legten um 2,2 Prozent zu. Auf der anderen Seite fielen Symrise um 3,1 Prozent, Sartorius um 1,8 Prozent und SAP um 1,6 Prozent. Die Aktie der Deutschen Telekom schloss 0,4 Prozent höher. Laut Handelsblatt stehen die Verhandlungen über einen Verkauf des Funkturmgeschäfts kurz vor dem Abschluss.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.905,48 +0,6% -18,76%

DAX-Future 12.887,00 +0,5% -18,54%

XDAX 12.901,25 +0,5% -18,60%

MDAX 25.755,18 +0,2% -26,67%

TecDAX 2.953,26 -0,9% -24,67%

SDAX 12.141,69 -0,3% -26,03%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 152,89% +159

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 24 16 0 3.051,7 66,5 57,2

MDAX 30 20 0 522,7 35,6 34,0

TecDAX 9 21 0 637,3 21,9 17,7

SDAX 33 34 3 122,0 7,9 8,3

