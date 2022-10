XETRA-SCHLUSS/Opec+ bremst Erholung aus

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der fulminanten Erholungsrally der vergangenen beiden Handelstage haben am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch Gewinnmitnahmen eingesetzt. Der DAX verlor 1,2 Prozent auf 12.517 Punkte. "Die Opec+ zementiert die Inflationserwartungen", so ein Marktteilnehmer. Die Opec+-Staaten wollen täglich 2 Millionen Barrel weniger Öl fördern. Mit dem entsprechenden Beschluss trübte sich auch das Umfeld für den Aktienmarkt wieder ein: Der Euro kam wieder zurück auf knapp 0,99 Dollar, nachdem er am Dienstagabend noch die Parität getestet hatte. Und am Rentenmarkt setzte ebenfalls eine Gegenbewegung ein, die Renditen der Bundesanleihen zogen wieder deutlich an.

Die deutliche Förderkürzung der Opec+-Staaten dämpft laut Marktteilnehmern die Hoffnungen auf schnell und deutlich fallende Inflationsraten. Damit sei aber kein Ende der Zinserhöhungen in Sicht und damit auch kein nachhaltiges Umschlagen der Aktienkurse nach oben. Denn die Rezessionsgefahr bleibe hoch. Der vergleichsweise konjunkturabhängige MDAX verlor deshalb noch stärker als der DAX: Er gab 2,2 Prozent ab.

Autozulieferer schwach

Unter besonders starkem Druck standen die Aktien der Autohersteller und ihrer Zulieferer. Im DAX sackten Conti um 5,6 Prozent ab, Mercedes verloren 3,6 Prozent. Daneben fielen Vonovia mit den wieder steigenden Zinsen um 4,7 Prozent und Zalando um 5,3 Prozent. Siemens Energy notierten 5,6 Prozent schwächer.

Gegen den Trend stiegen Infineon um weitere 3,1 Prozent: Analysten berichteten von einer Unternehmenspräsentation zum Bereich Automotive, die positiv aufgenommen worden sei. Stark und dynamisch entwickle sich der Bereich SiC (Siliziumkabid-Leistungshalbleiter), so die Analysten von Jefferies. Equita verweist darauf, dass Infineon seit der Corona-Pandemie die Preise der laufenden Verträge eingehalten habe, das Haus sieht hier nun ein erhebliches Potenzial für Steigerungen.

Daneben hielten sich einige defensive Werte vergleichsweise gut, so RWE, die mit einer Kaufbekräftigung durch Jefferies um 1,1 Prozent anzogen. Und Deutsche Börse gewannen 1,3 Prozent.

In der zweiten Reihe fielen Wacker Chemie nach Kurszielsenkungen um 6,6 Prozent. Auch konsumorientierte Titel lagen sehr schwach im Markt: Hellofresh gaben 8,1 Prozent ab, Delivery Hero 5,8 Prozent. In der dritten Reihe fielen Metro um 5,3 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.517,18 -1,2% -21,20%

DAX-Future 12.544,00 -1,1% -20,85%

XDAX 12.527,29 -1,1% -20,95%

MDAX 22.982,70 -2,2% -34,57%

TecDAX 2.797,08 -1,2% -28,65%

SDAX 10.808,25 -2,2% -34,15%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 139,67 -171

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 8 32 0 2.636,9 64,0 81,7

MDAX 7 41 1 429,7 30,9 39,6

TecDAX 6 24 0 579,3 22,6 30,0

SDAX 6 64 0 123,9 8,7 11,1

===

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2022 11:49 ET (15:49 GMT)