WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

11.02.2026 17:51:41

XETRA-SCHLUSS/Payrolls geben DAX kaum Impuls - Gerresheimer schwach

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch etwas nach unten gegangen. Der DAX schloss 0,5 Prozent tiefer bei 24.856 Punkten. Während die Indizes seit Tagen mehr oder weniger auf der Stelle treten, brodelt es bei den Einzelwerten. Mal ist es die Sorge, dass Künstliche Intelligenz im Geschäftsmodell wildert, wie nun bei Flatex. Oder das Unternehmen stellt sich bei der Bilanzierung selbst ein Bein, wie wieder einmal Gerresheimer, oder aber die Quartalszahlen liefern den Impuls.

Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht (Payrolls) überraschte am Nachmittag positiv, es wurden dort deutlich mehr Stellen im Januar geschaffen als erwartet. Der Dollar zeigte daraufhin Stärke, der Euro fiel auf 1,1855 leicht zurück und die Anleihen kamen kurzfristig unter Druck. Am Ende des Tages verschob sich aber die Erwartung des Markts, wann die US-Notenbank die Leitzinsen erneut senken könnte, auf Juli von Juni.

Siemens Energy (+8,4%) legte nach Einschätzung von RBC sehr starke Erstquartalszahlen vor. Diese fielen auf der Ergebnisseite klar über den Erwartungen aus. Positiv hoben die Analysten den um 22 Prozent besser als erwartet ausgefallenen Auftragseingang hervor.

Commerzbank gaben dagegen um 2 Prozent nach. Die Ergebnisse für das vierte Quartal und der aktualisierte Ausblick waren etwas enttäuschend, wie Keefe, Bruyette & Woods schrieb. Das deutsche Kreditinstitut habe durchwachsene Ergebnisse und einen Ausblick für dieses Jahr vorgelegt, der keine neuen Impulse setze, da er bereits weitgehend den Konsenserwartungen entspreche.

Quer durch die Bank ging es für die Aktien aus dem Immobiliensektor nach oben. Vonovia legten um 2,8 Prozent zu, Tag Immobilien um 2,9 und LEG Immobilien um 3,3 Prozent.

Flatexdegiro schlossen knapp 11 Prozent tiefer. Für die Analysten von Jefferies war der Auslöser, dass KI-basierte Tools die etablierten Geschäftsmodelle im Sektor disruptieren und die großzügigen Margenprofile dieser Unternehmen unter Druck setzen könnten.

Schott top - Gerresheimer floppt

Als "überraschend gut" wurden die Geschäftszahlen von Schott Pharma (+6,4%) eingestuft. Die Profitabilität der Mainzer sei unterschätzt worden. "Dazu zieht sich der bessere Umsatz durch alle Segmente", sagte ein Händler.

Die Aktien des Wettbewerbers Gerresheimer brachen dagegen um gut 31 Prozent ein. Die Verschiebung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 wegen zusätzlicher Prüfungen zur Umsatzrealisierung und Rechnungslegung belaste das Vertrauen in die Bilanzqualität aufs Neue erheblich, hieß es von der DZ Bank. JP Morgan schrieb dagegen, bei Gerresheimer habe sich die Lage "von schlecht zu noch schlechter" entwickelt.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.856,15 -0,5% +2,0%

DAX-Future 24.968,00 -0,4% +1,3%

XDAX 24.894,51 -0,4% +1,7%

MDAX 31.618,89 -1,1% +4,4%

TecDAX 3.607,03 -1,2% +0,8%

SDAX 18.089,79 -1,2% +6,7%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,73 +12

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 17 23 0 5.411,3 80,7 4.538,1 61,1

MDAX 16 34 0 809,2 38,5 789,4 39,4

TecDAX 11 19 0 1.659,2 32,5 1.394,5 27,6

SDAX 23 46 1 222,0 13,0 157,6 9,1

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 11:51 ET (16:51 GMT)

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

Analysen zu SCHOTT Pharma

12.02.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12.02.26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
12.02.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
11.02.26 SCHOTT Pharma Equal Weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Commerzbank AG (spons. ADRs) 33,60 -1,18% Commerzbank AG (spons. ADRs)
Commerzbank 32,41 -5,70% Commerzbank
flatexDEGIRO AG 35,22 -0,51% flatexDEGIRO AG
Gerresheimer AG 19,95 3,69% Gerresheimer AG
LEG Immobilien 66,10 -0,97% LEG Immobilien
SCHOTT Pharma 15,02 1,49% SCHOTT Pharma
Siemens Energy AG 161,90 -0,09% Siemens Energy AG
TAG Immobilien AG 15,65 -0,51% TAG Immobilien AG
Vonovia SE 26,04 -0,88% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 914,88 0,25%

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

