DAX 40

24 716,24
-177,34
-0,71 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
24.06.2026 17:44:40

XETRA-SCHLUSS/Rheinmetall-Kurseinbruch belastet DAX

DOW JONES--Ein Kurseinbruch der Rheinmetall-Aktie hat zur Wochenmitte den DAX unter Druck gesetzt. Der deutsche Leitindex reduzierte sich um 0,6 Prozent auf 24.740 Punkte. Die Rheinmetall-Aktie rutschte um 18,7 Prozent auf 949 Euro ab und damit wieder deutlich unter der 1.000er Marke. Sie hat seit dem Hoch über 50 Prozent an Wert verloren. Grund für den Kurseinbruch war, dass Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius laut übereinstimmenden Medienberichten das Marine-Projekt zum Bau von F126-Fregatten beendet hat. Wie zuerst der Spiegel berichtete, sollen statt der sechs geplanten Kriegsschiffe nun acht kleinere Fregatten des Typs "Meko-200" des deutschen Herstellers TKMS angeschafft werden. TKMS stiegen daraufhin um 16,1 Prozent.

Die Analysten von JP Morgan sehen nun diverse Ziele von Rheinmetall für das laufende Jahr als gefährdet oder kaum mehr erreichbar an. MWB sieht in der Streichung des F126-Fregattenprogramms einen deutlichen Rückschlag für Rheinmetall, da der Auftrag als zentrales Argument für die Übernahme der NVL-Werft und die langfristigen Wachstumsziele im Marinegeschäft gegolten habe. Im Fahrwasser verloren Hensoldt 3,3 Prozent und Renk 7,2 Prozent.

Die Ölpreise fielen weiter, der Preis für ein Barrel der Sorte Brent reduzierte sich um 4,6 Prozent auf 73,54 Dollar. US-Präsident Donald Trump hatte in einem Social-Media-Beitrag mitgeteilt, der Iran habe den USA erklärt, er verlange oder kassiere keine Gebühren von Schiffen, die die Straße von Hormus befahren.

Den Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex im Juni wertete Michael Herzum, Leiter Volkswirtschaft bei Union Investment, als ein Hoffnungssignal. Er liefere aber noch keinen konjunkturellen Befreiungsschlag. Die Aussicht auf eine Entspannung im Iran-Konflikt mit einer raschen Normalisierung des Verkehrs durch die Straße von Hormus dürfte zur besseren Stimmung beigetragen haben.

Für JP Morgan lieferten die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal von Fedex eine leicht positive Indikation für DHL (+0,2%). Die Analysten sehen die International-Priority-Entwicklung von Fedex kurzfristig als unterstützenden Indikator für DHL Express. Das internationale Express-Geschäft von Fedex liefere insbesondere einen Vergleichswert für DHL Express, das rund 50 Prozent zum EBIT 2025 der DHL Group beigetragen haben.

Im SDAX gaben Init Innovation um 4,4 Prozent nach. Das Unternehmen hat eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren angekündigt. Die Berenberg-Analysten gehen davon aus, dass diese vor allem der Finanzierung eines kürzlich gewonnenen Großauftrags in Australien dienen soll.

===

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 24.740 -0,6 0,9

DAX-Future 24.913 -0,6 1,7

XDAX 24.746 -0,7 0,7

MDAX 31.919 -0,7 4,3

TecDAX 3.883 -0,5 7,2

SDAX 17.963 -1,1 4,7

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,27 +46,0

*gerundet

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2026 11:44 ET (15:44 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 716,24 -0,71%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen im Minus -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Mittwoch tiefer. Die asiatischen Börsen tendierten zur Wochenmitte mehrheitlich fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen