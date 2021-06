XETRA-SCHLUSS/Ruhiger Handel vor Powell-Rede

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit leichten Aufschlägen geschlossen. Das Geschäft wurde als impulsarm beschrieben. Die Anleger hielten sich zurück vor der Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell vor einem Unterausschuss des Repräsentantenhauses zur Corona-Krise. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 15.636 Punkte.

Weitere Klage erreicht Bayer

Für Bayer ging es deutlich um 1,7 Prozent nach unten. In den USA ist wieder eine Klage wegen eines Krebsleidens nach Verwendung von Glyphosat eingereicht worden. "Damit drückt die Entwicklung weiter auf die Stimmung, weil ein Ende nicht in Sicht ist", so ein Marktteilnehmer.

Drägerwerk stiegen dagegen um 4,6 Prozent. Der Medizintechnikkonzern hat die Prognosen angehoben und rechnet unter anderem nun mit einer operativen Gewinnmarge von 8 bis 11 statt 5 bis 8 Prozent.

Die Aktien von Online-Apotheken standen unter Druck. Dieser stand im Zusammenhang mit einem Artikel in der Fachzeitschrift Apotheke Adhoc. Danach soll es bei der geplanten Einführung des E-Rezepts Probleme geben. Die Pilotphase starte am 1. Juli mit lediglich einer Praxis, einer Apotheke und einem einzigen Patienten. Mitte des Monats soll es etwas mehr Vielfalt geben, der weitere Zeitplan stehe dem Vernehmen nach aber auf sehr tönernen Füßen, heißt es. Am deutschen Markt fielen Shop Apotheke um 6,3 Prozent.

Pierer Industrie will Beteiligung an Leoni ausbauen

Im Blick stand auch die Leoni-Aktie, für die es 3,5 Prozent auf 13,65 Euro nach oben ging. Pierer will die Beteiligung an Leoni auf 24,9 Prozent ausbauen und bietet dafür 12,50 Euro je Anteilsschein. Pierer hält derzeit rund 15 Prozent der Stimmrechte. Die Erfolgsaussichten des Gebots dürften gering sein. Einige Anleger dürften aber darauf spekulieren, dass das Gebot angehoben wird.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.636,33 +0,21% +13,98%

DAX-Future 15.609,00 +0,22% +14,34%

XDAX 15.629,88 -0,07% +14,34%

MDAX 34.234,59 +0,10% +11,16%

TecDAX 3.512,74 +0,76% +9,34%

SDAX 16.073,20 -0,14% +8,86%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,92 -21

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 17 13 0 2.746,4 53,1 61,8

MDAX 38 22 0 939,4 33,5 36,8

TecDAX 21 9 0 639,0 20,7 22,6

SDAX 23 45 2 156,4 8,3 9,2

