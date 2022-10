XETRA-SCHLUSS/Sehr fest - Anleger setzen auf zahmere US-Notenbank

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist mit kräftigen Aufschlägen in die neue Woche am Montag gestartet. Eine Reihe von Faktoren stützten. Das chinesische BIP legte im dritten Quartal um 3,9 Prozent zu und lag damit über der Prognose von 3,5 Prozent. Allerdings sanken die Immobilienpreise mit 1,5 Prozent zum Vorjahr stärker als befürchtet. Leicht positiv wurde derweil an den Märkten zur Kenntnis genommen, dass der ehemalige Schatzkanzler Rishi Sunak nächster britischer Premierminister wird.

Stützend wirkte auch die Hoffnung, dass die US-Notenbank schon bald eine langsamere Gangart bei den Zinserhöhungen einlegen könnte. Eine Zinserhöhung von 75 Basispunkten auf der kommenden Sitzung sei zwar eine ausgemachte Sache, die Deutsche Bank verweist aber auf Aussagen von Fed-Beobachtern, laut denen die Fed ab Dezember kleinere Schritte in Erwägung ziehen könnte. Diese Spekulationen wurden noch befeuert durch schwache US-Einkaufsmanagerindizes. Der DAX gewann 1,6 Prozent auf 12.931, im Tageshoch stand der Index bei 13.020.

Atoss haussieren nach Zahlen

Auf Unternehmensseite blieb es sehr ruhig. Airbus stiegen mit einem möglichen Auftrag aus Saudi-Arabien im DAX um 1,6 Prozent. Atoss Software machten einen Satz von 11,1 Prozent. Das Cloud-Geschäft brummt, damit kann sich der Spezialist für Personalplanungssoftware dem makroökonomischen Gegenwind entziehen. Anleger lieben wiederkehrende Umsätze, diese stiegen weiter deutlich an und erreichten im abgelaufenen Quartal bereits 60 Prozent des angepeilten Jahresumsatzes, nach 53 Prozent im Vorjahr.

Gegen den Trend gaben Aurubis um 1 Prozent nach. Die Analysten der DZ Bank gehen nun davon aus, dass das operative Vorsteuerergebnis von Aurubis für das Geschäftsjahr 2021/22 im unteren Bereich der von der Gesellschaft in Aussicht gestellten Spanne liegen wird.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.931,45 +1,6% -18,59%

DAX-Future 12.972,00 +1,9% -18,15%

XDAX 12.953,78 +0,8% -18,26%

MDAX 23.241,83 +1,4% -33,83%

TecDAX 2.771,68 +1,3% -29,30%

SDAX 10.944,26 +1,3% -33,33%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 136,24 +80

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 34 6 0 2.846,4 64,5 84,1

MDAX 43 5 0 438,6 31,9 31,2

TecDAX 26 4 0 643,9 22,0 27,1

SDAX 57 12 1 127,1 9,6 10,5

===

