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06.11.2026 17:49:41

XETRA-SCHLUSS/Sehr schwach - DAX rutscht zurück unter 26.000 Punkte

DOW JONES--Nach dem Technologieausverkauf an den Börsen in den USA und Asien haben am Freitag auch die deutschen Aktien in der Breite kräftig Federn gelassen. Allerdings hatten die hiesigen Technologiewerte schon am Donnerstag heftige Verluste verzeichnet, so dass der Sektor zum Wochenausklang eine Stabilisierung oder gar Gegenbewegung erfuhr. Eine positive Eröffnung an der Wall Street, die einen Teil ihrer Vortagesverluste wettmachte, verhalf dem DAX zu einer Erholung von seinem Tagestief. Zum Handelsende notierte der deutsche Leitindex jedoch noch 1,9 Prozent tiefer bei 25.820 Punkten, nachdem er am Donnerstag ein neues Rekordhoch bei 26.693 Punkten erreicht hatte.

Überraschend stark ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten wurden mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Sie zeugten einerseits von einer ungebrochen guten Beschäftigungslage, lieferten der US-Notenbank aber auch Argumente für eine Zinserhöhung im Dezember. Am US-Anleihemarkt zogen die Renditen an, und der US-Dollar wertete auf.

Weiter unter Druck stand die Rheinmetall-Aktie. Sie verlor weitere 3,4 Prozent, nachdem sie am Donnerstag in Reaktion auf die Prognosesenkung des Rüstungskonzerns um gut 16 Prozent abgesackt war. Mit dem Sieg der Demokraten bei der US-Kongresswahl seien die Friedensaussichten gestiegen, und die Rüstungsausgaben dürften weltweit gekappt werden, hieß es dazu. Renk gaben um 2,9 Prozent nach.

Unter den Aktien mit KI-Bezug stabilisierten sich Infineon (-0,4%) mehr oder weniger. Siemens Energy erholten sich um 3,7 Prozent. Der Sektor war an den beiden vorigen Tagen abverkauft worden, weil Anleger befürchteten, dass es nach der US-Wahl mit den massiven KI-Investitionen vorbei sein könnte.

Geschäftszahlen legte aus dem DAX am Freitag Daimler Truck vor. Die Aktie gab um 3,4 Prozent nach. Die Analysten von MWB bezeichneten die Drittquartalszahlen als stark. Umsatz und bereinigtes EBIT seien aber nicht so deutlich gestiegen wie erwartet. Die Auftragseingänge hätten den Konsens verfehlt, insbesondere in Nordamerika, monierten derweil die Analysten von Bernstein.

Die Aktien der Jost Werke legten um 4,5 Prozent zu, nachdem das Unternehmen die Prognosen für den Umsatz und den Gewinn im Geschäftsjahr 2026 angehoben hatte. Leicht positiv für Freenet (+0,4%) werteten Händler den geplanten Aktienrückkauf. Dagegen verloren Stabilus 12 Prozent. Im vierten Geschäftsquartal war das Unternehmen überraschend ins Minus gerutscht.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.820 -1,9 5,3

DAX-Future 25.869 -1,5 7,0

XDAX 25.787 -1,7 4,9

MDAX 30.642 -0,8 0,1

TecDAX 4.005 -0,9 10,5

SDAX 17.844 -1,0 4,0

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 123,04 -12,0

*gerundet

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 11:50 ET (16:50 GMT)

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freenet AG 23,28 -0,94% freenet AG
Infineon AG 45,95 2,11% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 45,20 1,80% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
JOST Werke AG 60,00 2,04% JOST Werke AG
RENK 34,50 -0,26% RENK
Rheinmetall AG 815,60 -1,68% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 116,60 3,37% Siemens Energy AG
Stabilus SE 14,48 -5,97% Stabilus SE

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Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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