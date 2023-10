XETRA-SCHLUSS/Stabilisierungstag - Puma aus dem Tritt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt schloss am Donnerstag etwas leichter. Nachdem der DAX in gut zwei Monaten um 1.500 Punkte fiel, stabilisiert er sich aktuell oberhalb der Marke von 15.000 Punkten, heute schloss er 0,2 Prozent tiefer bei 15.070 Zählern. Unterstützung für den Aktienmarkt kommt aktuell vom Ölpreis, der erneut etwas leichter tendierte. Damit geht von Seiten der Energiekosten zudem ein wenig der Druck aus der Inflation. Anleihen legten leicht zu, was für etwas Entspannung auf der Zinsseite sorgte. Spannend wird es zum Wochenschluss, wenn die US-Arbeitsmarktdaten zur Veröffentlichung anstehen. Ein starker US-Arbeitsmarkt würde die hawkischen Erwartung an die Fed schüren und die US-Renditen weiter in die Höhe treiben würden.

Puma aus dem Tritt

Nachdem die Aktie von Puma unverändert in den Handel ging, kam der Kurs schnell unter Druck. Erst wurde an der Börse gemunkelt, dass das Unternehmen die etwas optimistischen Analysten einfängt, dann kamen auch schon schnell etwas vorsichtigere Kommentare zu den Zahlen zum dritten Quartal. Eine solche Kommunikation, wenn sie so stattfand, fand jüngst des Öfteren statt, hat allerdings wenige Fans an der Börse. Auch wenn das Unternehmen im Tagesverlauf den Ausblick für das Jahr bestätigte, erholte sich die Aktie nicht und schloss 11,4 Prozent tiefer. In Sippenhaft wurden Adidas genommen, die 3,7 Prozent tiefer aus dem Handel gingen.

Bei Gerresheimer (-2,8%) lagen die gemeldeten Quartalszahlen einen Tick unter den Erwartungen, den Ausblick bekräftigte das Unternehmen.

Einige positive Überraschungen

Spaß haben dagegen die Aktionäre an CTS Eventim (+6,6%), das Unternehmen hob erneut den Ausblick an, verkaufen sie doch unter anderem die Tickets für die Tour von Taylor Swift. SMA Solar haussierten um 7,4 Prozent, nachdem der Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen seinen Gewinnausblick deutlich angehoben hat. Redcare Pharmacy, ehemals Shop Apotheke, berichtete ein starkes Umsatzwachstum. Die Aktie legte um knapp 12 Prozent zu. Im dritten Quartal 2023 generierte Redcare laut Warburg ein Umsatzwachstum von 67 Prozent auf 475 Millionen Euro.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.070,22 -0,2% +8,24%

DAX-Future 15.197,00 -0,1% +6,03%

XDAX 15.082,22 -0,4% +8,74%

MDAX 25.172,95 -0,4% +0,22%

TecDAX 2.977,06 -0,2% +1,92%

SDAX 12.559,00 -0,0% +5,31%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,08 +44

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 20 18 2 2.128,8 48,1 75,8

MDAX 22 26 2 518,4 23,5 25,8

TecDAX 13 17 0 541,2 19,4 25,1

SDAX 31 38 1 65,6 8,7 13,2

