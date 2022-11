XETRA-SCHLUSS/Starke Siemens-Aktie schiebt DAX ins Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer kleinen Berg- und Talfahrt hat der deutsche Aktienmarkt den Donnerstag leicht höher beendet. Der DAX legte um 0,2 Prozent auf 14.266 Punkte zu. Die Aktien von Siemens profitierten von überzeugenden Quartalszahlen und dem Ausblick und schoben den DAX ins Plus. Allerdings wird die Luft für weitere Index-Gewinne nach der Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen extrem dünn. Dafür würde ein positiver Impuls benötigt, der momentan nicht zu sehen ist. Ansonsten drohen mit Blick auf die Rezession im kommenden Jahr leicht abbröckelnde Notierungen in den kommenden Tagen. Spannend wird am Freitag der kleine Verfall der Optionen auf den DAX am Mittag und die Einzelwerte am Abend.

DAX-Konzerne mit Rekordgewinnen und -Umsätzen im dritten Quartal

Die DAX-Konzerne haben im dritten Quartal einer Analyse von EY zufolge weiter Fahrt aufgenommen bei Umsatz und Gewinnen - und das trotz erheblicher wirtschaftlicher und politischer Unsicherheiten, einer rekordhohen Inflation und steigender Energie- und Materialkosten. Mit einem Umsatzwachstum von insgesamt 23 Prozent haben die DAX-Konzerne laut EY das dritte Quartal erneut auf Rekordniveau abgeschlossen - und zudem das stärkste Umsatzwachstum seit mindestens zehn Jahren verzeichnet. Auch beim Gewinn sei ein neuer Rekordwert erreicht worden: Der operative Gewinn kletterte um 28 Prozent auf 44,7 Milliarden Euro und war damit so hoch wie nie zuvor in einem dritten Quartal.

Siemens mit guten Quartalszahlen und optimistischem Ausblick

Siemens (+7,0%) hat nach Ansicht der Analysten von Berenberg ein sehr gutes Ergebnis vorgelegt. Leicht überrascht habe die starke Prognose für das Geschäftsjahr 2023. Der Ausblick werde durch eine anhaltende Auftragsdynamik unterstützt und untermauert die These von Berenberg, die sich auf beschleunigende Trends bei der Energieeffizienz stützt. Hier sollte es im aktuell besonderen makroökonomischen Umfeld weiterhin ein gutes Wachstum geben.

Aus dem DAX gab zudem MTU Aero Engines (+4,3%) den Ausblick bekannt, der Triebwerkhersteller will im kommenden Jahr aus eigener Kraft in allen Geschäftsbereichen wachsen. Das höchste Umsatzplus soll dabei das zivile Seriengeschäft beitragen.

Thyssenkrupp gaben dagegen um 2,1 Prozent nach. "Die operative Entwicklung enttäuscht", meinte ein Händler zu den Zahlen des Stahlkonzerns. "Und der Ausblick auf ein bereinigtes EBIT im mittleren bis hohen dreistelligen Millionenbereich reißt bei einer Erwartung von 880 Millionen auch niemanden vom Hocker", so der Teilnehmer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 14.266,38 +0,2% -10,19%

DAX-Future 14.281,00 +0,1% -9,89%

XDAX 14.265,73 +0,1% -9,99%

MDAX 25.509,56 -0,4% -27,37%

TecDAX 3.081,04 +0,0% -21,41%

SDAX 12.303,70 +0,5% -25,04%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 140,03 -65

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 12 28 0 3.256,4 59,2 80,0

MDAX 21 26 1 565,9 36,2 37,0

TecDAX 14 16 0 705,9 23,2 29,6

SDAX 41 27 2 167,9 9,9 11,3

