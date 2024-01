XETRA-SCHLUSS/Steigende Zinsen belasten den DAX erneut

FRANKFURT (Dow Jones)--Am Mittwoch ist es am deutschen Aktienmarkt erneut nach unten gegangen. Der DAX schloss 0,8 Prozent tiefer bei 16.432 Punkten. Auch die Anleihen standen unter Druck, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg um 7 Basispunkte auf 2,28 Prozent. Steigende Zinsen sowie die Sorge von einer länger auf hohem Niveau verharrenden Inflation liefern den Investoren momentan die Argumente, vorsichtig zu disponieren. Auch die jüngsten Daten aus China stimmen wenig zuversichtlich; während dort die Arbeitslosigkeit steigt, schwächelt der Konsum. In diesem Umfeld ließen die Marktstrategen der DZ Bank aufhorchen, die das Ziel für den DAX für Ende 2024 auf 18.200 Punkte erhöht haben, so hoch notierte der Index noch nie. Sie verweisen darauf, dass die Bewertung weiterhin nicht hoch sei, zudem erwarte der Konsens für die DAX-Unternehmen ein Gewinnwachstum je Aktie von durchschnittlich 5 Prozent im laufenden Jahr.

Zalando auf Allzeit-Tief

Zalando fielen unter das bisherige Allzeittief von 17,01 Euro und beendeten den Tag 5,1 Prozent im Minus bei 16,31 Euro. Am Morgen senkte die Bank of America ihr Votum auf Neutral, die Analysten sehen eine Eintrübung des langfristigen Wachstumsprofils aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs durch Marken-Webseiten. Konsumwerte neigten generell zur Schwäche: Adidas verloren 3,8 Prozent und Puma 3,3 Prozent.

Auf der Gewinnerseite im DAX standen dagegen Munich Re, die 2,6 Prozent zulegten. Der Vorstand der Munich Re ist mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr sehr zufrieden. "Das war ein sehr gutes Jahr", sagte Vorstandschef Joachim Wenning auf einer Veranstaltung in München. Damit liege der Rückversicherer auch in seinem fünfjährigen Strategieplan bis 2025 weiter auf Kurs. Zudem haben die Analysten der UBS die Aktien auf die Kaufliste genommen.

Die Aktien der Automobilhersteller standen unter Druck, nachdem Tesla im Zuge verschärfter globaler Konkurrenz und unsicherer Nachfrage die Verkaufspreise weiter gesenkt hatte. "Das belastet die Marge aller Automobilhersteller", so ein Marktteilnehmer. Für Mercedes ging es um 3,2 Prozent nach unten, BMW schlossen 3,1 Prozent tiefer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.431,69 -0,8% -1,91%

DAX-Future 16.544,00 -0,8% -2,29%

XDAX 16.424,55 -0,6% -2,05%

MDAX 25.250,06 -1,7% -6,95%

TecDAX 3.224,62 -1,1% -3,38%

SDAX 13.345,53 -0,7% -4,40%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,29 -42

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 10 30 0 3.371,9 73,8 74,4

MDAX 7 43 0 535,2 31,7 37,5

TecDAX 7 23 0 743,2 24,1 27,2

SDAX 18 50 2 165,5 10,6 8,6

