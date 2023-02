XETRA-SCHLUSS/Stillhalten zu Wochenbeginn

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag praktisch unverändert geschlossen. Die seit gut zwei Wochen zu beobachtende Seitwärtsbewegung dauerte damit zu Beginn der neuen Woche an. Der Handel verlief extrem ruhig, Grund waren die geschlossenen US-Börsen wegen des "Presidents' Day". Die Agenda ist im weiteren Wochenverlauf prall gefüllt, so dass in den kommenden Tagen noch genügend Impulse zu verarbeiten sind. Derweil gönnte auch die Berichtssaison den Jecken und Narren innerhalb der Finanzgemeinde einen ruhigen Montag. Der DAX verlor 4 Punkte auf 15.478.

Abhängigkeit von China in Solarindustrie groß

SMA Solar gaben 4,1 Prozent nach. Im Handel wurde auf einen Artikel im Handelsblatt als Belastungsfaktor verwiesen. Dort heißt es, in der deutschen Solarindustrie wachse die Angst vor den Folgen der absoluten Abhängigkeit von China. "Es gibt eine nicht wegzudiskutierende Abhängigkeit im höchsten Maße von China. Und die ist deutlich größer als die Abhängigkeit beim Thema Gas von Russland", sagte ein hochrangiger Manager aus der Solarbranche der Zeitung.

Wie gefährlich diese Abhängigkeit sei, zeige sich spätestens seit Ende Dezember. Da habe das chinesische Wirtschaftsministerium einen Katalog mit Vorschlägen zu neuen Exportbestimmungen veröffentlicht - auch für die Solarbranche. Unter anderem sehe der Beschränkungen für die Ausfuhr von Maschinen zur Herstellung wichtiger Komponenten für die Photovoltaik vor.

Biontech (+2,1% auf Xetra) hat einen wichtigen Schritt unternommen, um seine neuartigen Krebsimpfungen auf mRNA-Basis auf den Markt bringen zu können. In Großbritannien vereinbarte klinische Studien an tausenden Patienten sollen noch in diesem Jahr beginnen, es werden bereits die Impfstoffkandidaten, Krebsarten und Standorte dafür ausgewählt. Biontech-Chef Ugur Sahin sagte dem Spiegel: "Wir glauben, dass dies in größerem Umfang für Patienten vor 2030 möglich sein wird." Die Technik sei weit vorangeschritten.

Commerzbank ersetzt Linde im DAX

Seit Wochen wird der Weggang von Linde (+0,8%) an die Wall Street in den Handelsabteilungen debattiert - und wer die möglichen Nachfolger des Schwergewichtes werden. Hintergrund der Änderungen ist, dass der Industriegasekonzern Linde vier Jahre nach der Fusion mit dem US-Unternehmen Praxair seine Aktien nur noch in den USA notieren lassen wird. Nun ersetzen die Aktien der Commerzbank (-3,5%) die Titel von Linde im DAX, die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 27. Februar in Kraft. Dies hat auch Auswirkungen auf den M- sowie den SDAX. Nachfolger der Commerzbank im MDAX sind Nordex, Nachfolger von Nordex im SDAX die Deutsche Beteiligungs AG.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.477,55 -0,0% +11,16%

DAX-Future 15.503,00 +0,0% +11,31%

XDAX 15.477,35 -0,4% +11,59%

MDAX 28.804,22 -0,2% +14,68%

TecDAX 3.266,20 -0,1% +11,81%

SDAX 13.510,78 -0,2% +13,29%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,89 -42

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 24 14 2 1.939,4 34,8 74,5

MDAX 31 19 0 452,8 23,8 31,1

TecDAX 14 15 1 341,6 11,1 21,6

SDAX 30 38 2 111,8 6,2 6,9

