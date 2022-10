XETRA-SCHLUSS/Uneinheitlich - Deutsche Börse unter Druck

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse am Donnerstag bei leicht uneinheitlicher Tendenz wieder etwas zugelegt. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 12.767 Punkte. In der zweiten Reihe legte der MDAX deutlicher um 1,3 Prozent zu. "Die Erholungsrally der vergangenen Tage ist einem gemischten Bild gewichen", sagte ein Händler. Größter DAX-Verlierer waren nach ihrem Quartalsbericht Deutsche Börse mit einem Minus von 3,7 Prozent. Dagegen konnten sich vor allem einige der jüngsten Verlierer deutlich erholen: So gewannen Sartorius 3,7 Prozent und Vonovia 3,1 Prozent. Größter Gewinner waren mit 4,1 Prozent Plus Siemens Healthineers.

Zu den Aktien der Deutschen Börse hieß es, einige Anleger dürften sich am Ausblick des Unternehmens gestört haben. Dieser wurde zwar nach starken Zahlen angehoben, die Citigroup fragte sich allerdings, warum die Ziele nicht stärker nach oben genommen worden seien. Entweder sei der Börsenbetreiber übertrieben vorsichtig, oder aber er erwarte möglicherweise einen starken Anstieg der operativen Kosten im vierten Quartal.

Chemie-Titel weiter auf Erholungskurs - K+S nach Yara sehr fest

Daneben fielen Daimler Truck um 2,4 Prozent, Siemens Energy um 2,2 Prozent und RWE um 0,7 Prozent. Die Chemietitel wiederum setzten ihre Erholung fort: BASF stiegen um 0,9 Prozent auf 45,70 Euro, Covestro um 2,2 Prozent und Lanxess um 0,9 Prozent. Ein Händler sprach von Anschlusskäufen, nachdem die Branche zuletzt vor allem vom starken Gaspreisrückgang profitiert hatte. "Allerdings dürfte der Effekt nun langsam auslaufen", so der Marktteilnehmer. Zum einen sei der Gaspreisrückgang mit der Erholung der drei Kurse um 20 Prozent oder mehr seit den Tiefs Ende September eingepreist, zum anderen steige der Gaspreis nun schon wieder.

Mit den Aktien von K+S ging es um 6,5 Prozent nach oben. Damit profitierten die Aktien von einem starken Quartalsbericht des Konkurrenten Yara.

Porsche AG auf neuem Höchststand - nach Tesla-Zwischenbericht

Im MDAX gewannen Rheinmetall mit einer Kaufempfehlung durch Goldman Sachs 5,7 Prozent. Und die Aktien der neuen Porsche AG markierten einen neuen Höchststand, sie stiegen um 0,7 Prozent auf 94,00 Euro. Grund könnten Umschichtungen aus Tesla-Aktien sein, mutmaßte ein Händler.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.767,41 +0,2% -19,63%

DAX-Future 12.799,00 +0,2% -19,24%

XDAX 12.781,22 +0,3% -19,35%

MDAX 23.273,03 +1,3% -33,74%

TecDAX 2.755,23 +1,3% -29,72%

SDAX 10.867,25 +0,6% -33,80%

Bund-Future 135,66 0

DAX 25 15 0 2.416,5 53,3 64,0

MDAX 32 14 2 486,3 35,4 31,9

TecDAX 19 10 1 587,8 20,3 16,6

SDAX 48 22 0 115,2 10,7 9,2

