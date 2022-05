XETRA-SCHLUSS/Versöhnlicher Ausklang einer volatilen Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es zum Wochenschluss nach oben gegangen. Damit merzte der DAX die Kursschwäche aus dieser Woche nahezu wieder aus, der Index schloss 0,8 Prozent im Plus bei 14.098 Punkten. Die Schwäche an der Wall Street belastete im späten Geschäft etwas. Die laufende Berichtssaison macht deutlich, dass die Unternehmen die Umsätze wohl steigern, was zu einem Teil an den weitergereichten höheren Inputpreisen liegt, also die Erlöse von der aktuellen Inflation profitieren. Wenn die höheren Inputpreise dagegen nicht weitergegeben werden können, leidet die Marge, wie heute bei Henkel zu sehen. Deren Aktie schloss nach der Senkung der Margenprognose 2,9 Prozent im Minus. Aber auch die Aufgabe des Geschäfts in Russland und Belarus belastete. Auch bei Fuchs Petrolub (-2,5%) wurde der Ausblick nach unten angepasst. Das Unternehmen leidet ebenfalls unter inflationsbedingten Kostensteigerungen.

Fehlzündung bei den Biokraftstoff-Herstellern

Verbio (-18%) und Cropenergies (-14,8%) standen gegen den Trend deutlich unter Abgabedruck. Für die Delle in den Aktien sorgte die Ankündigung der Grünen Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die Produktion von Biokraftstoffen einzuschränken, damit Getreide und Pflanzenöl stattdessen für Lebensmittel verwendet werden könnten. Diese "Nahrungs- oder Futtermittel"-Diskussion ist den Analysten von Hauck & Aufhäuser mit Blick auf Verbio nicht neu, sie habe aber angesichts des russisch-ukrainischen Krieges wieder an Bedeutung gewonnen. Sie gehen davon aus, dass der Vorschlag nicht zu regulatorischen Änderungen führen wird, oder zumindest nicht zu solchen regulatorischen Änderungen, die für Verbio relevant sind. Zum einen gebe es politischen Widerstand, zudem würde der Vorschlag die Klimaziele opfern; die Analysten bezweifeln, dass die Grünen dazu bereit wären.

Delivery Hero stellten mit Aufschlägen von 6,9 Prozent den Tagesgewinner im DAX. Die Aktie setzte damit die Aufwärtsbewegung vom Vortag fort, Analysten lobten die Profitabilitätsbemühungen des Unternehmens. Diese seien allerdings von hohen Unsicherheiten geprägt angesichts des starken Wettbewerbsdrucks. MTU Aero Engines schlossen nach Zahlen 0,4 Prozent im Minus.

