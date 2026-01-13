XETRA-SCHLUSS/Weitere Rekorde am deutschen Aktienmarkt

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt hat sich der Aufschwung auch am Dienstag fortgesetzt. Die Dynamik ließ zwar nach, das Plus von 0,1 Prozent auf 25.421 Punkte reichte aber für einen weiteren Rekord auf Schlusskursbasis. Am Nachmittag markierte der DAX bei 25.508 Punkten ein weiteres Allzeithoch, das sechste seit Jahresbeginn. "In Frankfurt nährt die Hausse einmal mehr die Hausse, auch weil internationale Investoren ihr Geld aus den USA abziehen und nach Alternativen suchen", so CMC Markets. Doch es gibt auch erste Warnzeichen einer Konsolidierung, der Markt gilt als überkauft.

Der HDAX, der die 110 größten und liquidesten deutschen Aktien umfasst, ist den 14. Handelstag in Folge gestiegen und damit so lange wie noch nie seit er 1988 aufgelegt worden ist. "Es wirkt, als würden nur positive Nachrichten gelesen, während negative Nachrichten ausgeblendet werden", so QC Partners.

Im Blick steht nun aber auch die Berichtssaison. JP Morgan hat mit den Zahlen die Berichtssaison in den USA offiziell eröffnet. Die Zahlen sind gemischt ausgefallen und wurden im Verlauf zu Gewinnmitnahmen genutzt.

Gestützt wurde die Stimmung dagegen von neuen US-Preisdaten. Die Verbraucherpreise sind bereinigt um die volatilen Nahrungsmittel- und Energiepreise im Dezember weniger stark gestiegen als erwartet. Die Renditen kamen daraufhin etwas zurück.

Aktienrückkauf stützt Symrise

Im DAX gewann die Symrise-Aktie 5 Prozent, gestützt von der Ankündigung eines Aktienrückkaufs über 400 Millionen Euro. Dieser sollte nach Einschätzung von JP Morgan den Gewinn je Aktie um 2 bis 3 Prozent heben. Um 4,8 Prozent aufwärts ging es für Zalando. Grund dürfte laut Marktteilnehmern die Erwartung guter Viertquartalszahlen sein. Daneben waren Airbus und Infineon gefragt.

Auf der anderen Seite gaben Heidelberg Materials 2,2 Prozent ab. Hier belastete ein Kursverlust der Sika-Aktie von 9,5 Prozent nach einem enttäuschenden Quartalsbericht die Stimmung. Deutsche Telekom und Conti notierten ebenfalls schwach.

Im TecDAX fielen SMA Solar um 6,3 Prozent. Die Anleger könnten die Auswirkungen der geplanten Investitionen unterschätzen, was auf die Marge drücken könnte, hieß es bei Jefferies. Außerdem verwiesen die Analysten auf die gute Entwicklung der Aktie und die jüngsten Aufwärtsrevisionen bei den Konsensschätzungen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 25.420,66 +0,1% +3,7%

DAX-Future 25.550,00 -0,2% +3,4%

XDAX 25.419,70 -0,2% +3,4%

MDAX 32.237,31 -0,3% +5,6%

TecDAX 3.827,50 -0,3% +5,9%

SDAX 18.201,85 +0,1% +5,9%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,07 -1

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 16 24 0 3.753,9 51,5 3.474,6 47,0

MDAX 22 25 3 613,5 24,6 641,8 23,0

TecDAX 14 15 1 903,9 19,4 738,9 16,6

SDAX 29 39 2 128,7 9,0 117,3 8,4

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 11:48 ET (16:48 GMT)