XETRA-SCHLUSS/Weiterer Konsolidierungstag - Deutsche Bank schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag etwas nach unten. Nach dem starken Plus zum Wochenstart gab es nun bereits den zweiten Konsolidierungstag in Folge. Der DAX schloss 0,3 Prozent tiefer bei 15.639 Punkten.

Der Handel verlief dabei in verhältnismäßig ruhigen Bahnen, dies könnte sich zunächst weiter fortsetzten. Erst mit den Notenbanksitzungen in den USA und Europa sowie dem Hexensabbat am Freitag kommender Woche könnte nochmals etwas Schwung in die Kurse kommen.

VW-Chef Diess verliert weiter an Macht

Mit dem Versuch einer für viele Seiten gesichtswahrenden Lösung zur Beruhigung der Lage bei Volkswagen (-1,0%) verliert CEO Herbert Diess nach Einschätzung der NordLB-Analysten weiter an Macht. Doch dürfte es beim nächsten ernsten Konflikt enger für ihn werden. Stehe eines Tages die Thronfolge an, gehörten natürlich wie üblich die Chefs von Volkswagen Pkw, Porsche und Audi zu den ersten Anwärtern.

Belastend für die Deutsche Bank (-3,4%) war ein Bericht des "Wall Street Journal". Dort hieß es, das US-Justizministerium habe die Bank darüber informiert, dass sie möglicherweise gegen eine strafrechtliche Vereinbarung verstoßen habe. Sie soll es versäumt haben, über eine interne Beschwerde im Bereich nachhaltiger Geldanlage bei der Vermögensverwaltungstochter DWS (-1,4%) zu informieren. Auch wenn keine materiellen Forderungen auf die Bank zukommen sollten, deutet sich damit erneuter Ärger in den USA an.

Für die Aktie von Auto1 ging es um 5,6 Prozent auf 23,80 Euro nach unten, nachdem die Analysten von JP Morgan das Kursziel auf 28 nach zuvor 52 Euro gesenkt haben. Sie rechnen für das kommende Jahr mit Gegenwind. Biotest gaben um 2,3 Prozent nach. Das Unternehmen hat den Gewinnausblick wegen Wertberichtigungen gesenkt.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.639,26 -0,3% +14,00%

DAX-Future 15.631,00 -0,4% +14,65%

XDAX 15.633,13 -0,6% +14,37%

MDAX 34.595,48 -0,3% +12,34%

TecDAX 3.863,06 +0,0% +20,24%

SDAX 16.527,11 -0,3% +11,94%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,17 +58

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 18 22 0 3.293,0 60,7 72,1

MDAX 19 27 4 500,3 29,9 42,9

TecDAX 12 16 2 695,2 21,3 28,5

SDAX 25 42 3 163,2 8,1 13,1

