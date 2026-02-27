XETRA-SCHLUSS/Wenig verändert - Iran-Unsicherheit belastet nur kurzzeitig

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat den letzten Handelstag der Woche kaum verändert beendet. Der DAX fiel um 5 Punkte auf 25.284 Punkte. Zwischenzeitliche leichte Abgaben konnten wieder aufgeholt werden. Grund waren die zunehmenden Erwartungen eines US-Militärschlags gegen den Iran, nachdem die Gespräche am Donnerstag ohne eine Einigung endeten. Beide Seiten scheinen weiterhin weit von einer Übereinkunft entfernt zu sein. Die US-Botschaft in Israel teilte mit, das Außenministerium habe nicht unbedingt benötigtes Personal und deren Familien unter Berufung auf Sicherheitsrisiken zur Ausreise aus dem Land ermächtigt. Auch die Ölpreise und Gold erhöhten sich vor diesem Hintergrund.

Die Berichtssaison hatte am letzten Handelstag der Woche nur noch wenig zu bieten. BASF fielen um 1,9 Prozent zurück. Der Ausblick habe belastet, hieß es von einem Markteilnehmer. Der Chemie-Konzern erwarte ein bereinigtes operatives Ergebnis von 6,2 bis 7,0 Milliarden Euro, was in der Mitte unter der Markterwartung von 7 Milliarden Euro liege. Starke Zahlen von Swiss Re verhalfen Munich Re zu einem Plus von 1,3 Prozent.

Für die Aktie von Delivery Hero ging es nach Zahlenvorlage um 4,4 Prozent nach unten. Der Lieferdienst ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen und hat das Profitabilitätsziel erreicht. Bruttowarenwert, Umsatz und Gewinn verfehlten die Prognosen aber jeweils knapp. Alzchem schlossen nach der Zahlenvorlage 4,9 Prozent niedriger. Laut den Analysten von MPCM enthielten die Zahlen kaum Überraschendes, der Ausblick habe aber leicht enttäuscht. Hypoport gewannen 9,1 Prozent, nachdem der Immobilienfinanzierer beim Ausblick positiv überraschte.

Die Aktien von 1&1 gewannen 8,3 Prozent. Im Handel wurde auf einen Kreise-Bericht in El Espanol verwiesen, laut dem Telefonica am Kauf von 1&1 interessiert sein soll. Die Übernahme respektiere die Ziele des Strategieplans, sie generiere bedeutende Synergien und wahre die Finanzdisziplin. Für die Aktie von Telefonica ging es um 5,5 Prozent nach oben, United Internet als 1&1 Aktionär legten um 13,3 Prozent zu. Auch die Aktie der Deutschen Telekom profitierte von dem günstigen Sektorumfeld und gewann 3,6 Prozent.

Zu den Tagesgewinnern im DAX gehörten auch Siemens Energy mit einem Plus von 1,0 Prozent. Die Aktie holte damit den Dividendenabschlag von 0,70 Euro pro Aktie mehr als wieder auf.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 25.284,26 -0,0% +3,3%

DAX-Future 25.303,00 -0,3% +2,6%

XDAX 25.269,56 -0,3% +2,9%

MDAX 31.560,34 +0,3% +2,7%

TecDAX 3.787,92 +0,9% +3,7%

SDAX 18.194,96 +0,6% +5,3%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,24 +42

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

