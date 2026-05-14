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14.05.2026 13:15:38
Xi-Gegenbesuch bei Trump für den 24. September geplant
PEKING (dpa-AFX) - Der geplante Gegenbesuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bei US-Präsident Donald Trump in den USA soll am 24. September stattfinden. Trump sagte bei seinem Staatsbesuch in Peking, dass das Treffen im Weißen Haus in Washington ausgerichtet werde.
Dass es einen Besuch von Xi noch in diesem Jahr geben soll, hatte die US-Seite bereits vor längerem bekanntgemacht, aber noch keinen konkreten Termin genannt. Trump ist seit Mittwoch in Peking auf Staatsbesuch und kehrt am Freitag nach Gesprächen wieder in die USA zurück./rin/DP/jha
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