International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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17.07.2026 12:03:21
Xi Jinping calls for international cooperation in AI development at WAIC in Shanghai
Xi Jinping marked his first in-person attendance at the World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Shanghai, where he shared China's vision of AI diplomacy to challenge US dominance in the sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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