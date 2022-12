Xi Jinping reist nach Saudi-Arabien - Treffen mit Kronprinz geplant

RIAD (dpa-AFX) - Fünf Monate nach dem Besuch von US-Präsident Joe Biden in Saudi-Arabien reist nun auch Chinas Staatschef Xi Jinping in das Königreich. Nach seiner Ankunft in Riad am Mittwochabend ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag ein Treffen mit König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman geplant. Im Rahmen des dreitägigen Besuchs sei zudem ein Gipfeltreffen angesetzt, an dem auch Anführer weiterer Golfstaaten teilnehmen sollen, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Dienstag berichtete.

Das Treffen kommt fünf Monate nach Bidens Besuch in dem Königreich im Juli. Dieser hatte bei einem arabischen Gipfeltreffen in Dschidda den Führungsanspruch der USA in der Region bekräftigt. Die USA würden "kein Vakuum hinterlassen, das von China, Russland oder dem Iran ausgefüllt wird", hatte Biden gesagt. Für Biden war es die erste Nahost-Reise als US-Präsident mit Stationen in Israel, den Palästinensergebieten und Dschidda in Saudi-Arabien.

Die einst eher schwachen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien, das am Golf eine beherrschende Stellung einnimmt, und China haben sich in vergangenen Jahren schrittweise vertieft. Für Saudi-Arabien ist China heute ein wichtiger Handelspartner sowie größter Käufer von Rohöl. Die beiden Länder arbeiten inzwischen etwa bei Infrastruktur- und Kommunikationsprojekten sowie Finanzen zusammen, aber auch in den Bereichen Energie und Verteidigung./jot/DP/nas