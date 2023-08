Xi will schnelle Erweiterung der Brics-Gruppe

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sich für eine rasche Erweiterung der Brics-Gruppe wichtiger Schwellenländer ausgesprochen. Der Prozess zur Aufnahme weiterer Staaten in die "Brics-Familie" solle beschleunigt werden, sagte der chinesische Staats- und Parteichef am Mittwoch beim Gipfeltreffen von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika in Johannesburg. Die Brics-Gemeinschaft werde weiter wachsen und zu Frieden und Entwicklung in der Welt beitragen. Internationale Standards sollten von allen Ländern auf der Grundlage der Ziele und Prinzipien der UN-Charta geschrieben und aufrechterhalten werden, "anstatt von denen mit den stärksten Muskeln und der lautesten Stimme diktiert zu werden", so Xi Jinping weiter./jpt/DP/stw