14.05.2026 08:25:38

Xi zeigt Trump den Himmelstempel in Peking

PEKING (dpa-AFX) - Nach dem offiziellen Empfang und ersten Gesprächen hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping seinem US-amerikanischen Staatsgast Donald Trump den Himmelstempel in Peking gezeigt.

Die Anlage südlich der Großen Halle des Volkes ist wegen ihres ikonischen Tempels in der Mitte des Parks ein Publikumsmagnet und beliebtes Fotomotiv bei Touristen. Zwischen dem 14. und 20. Jahrhundert hatten die Kaiser der Ming- und Qing-Dynastie in dem heute als Unesco-Welterbe geführten Komplex den Himmel verehrt und für gute Ernten gebetet.

Trump ist nicht der erste US-Präsident, dem die chinesische Staatsführung den Tempel zeigt. 1975 besuchte der damalige Amtsträger Gerald Ford mit seiner Frau die Anlage. Aufnahmen von damals zeigen den Republikaner umgeben von einer großen Menge an Delegationsmitgliedern vor dem runden Tempel-Gebäude./jon/DP/jha

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