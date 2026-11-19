SHENZHEN (dpa-AFX) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat beim Dreiergipfel mit Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump erneut die Zerstörung von Atomwaffen befürwortet. Atomwaffen seien das "Damoklesschwert", das über der Menschheit hänge, sagte Xi bei der Begegnung am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im südchinesischen Shenzhen.

"Sie sollten umfassend verboten und vollständig zerstört werden", fuhr der Chinese in Bezug auf die Waffen fort. Ein Atomkrieg könne nicht gewonnen und dürfe nicht gekämpft werden, erklärte er. Xi wiederholte damit fast wortgleich eine Aussage der vergangenen Jahre zum Thema atomare Abrüstung.

Im Kreis der drei Atommächte Russland, USA und China hat die Volksrepublik mit Blick auf Schätzungen des Sipri-Instituts am wenigsten Sprengköpfe. Peking betont deshalb immer wieder, dass die Verantwortung zur Abrüstung etwa bei den USA liege.

Allerdings erweitern auch die Chinesen ihr Arsenal immer weiter. Peking betont, sich daran zu halten, nicht zuerst zur Atomwaffe zu greifen. Das Land rechtfertigt seine atomare Aufrüstung immer wieder mit Selbstverteidigung und verweist darauf, seine nuklearen Fähigkeiten auf einem für die nationale Sicherheit nötigen Mindestniveau zu halten./jon/DP/jha