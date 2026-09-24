Xi zu Besuch in Washington: Zwei Pandabären für die USA

WASHINGTON (dpa-AFX) - China setzt erneut seine Pandabären als Symbol der Freundschaft und Diplomatie zwischen Ländern ein: Staatschef Xi Jinping hat bei seinem Besuch im Weißen Haus die baldige Ankunft von zwei Tieren in einem Zoo in den Vereinigten Staaten bekanntgemacht. In wenigen Tagen werden die Pandabären in ihrem neuen Zuhause im Zoo von Atlanta eintreffen, wie Xi in seiner Rede beim Empfang laut Übersetzung sagte.

Es ist nicht das erste Mal, dass chinesische Pandabären in einen US-Zoo kommen. In diesem Zusammenhang wird auch von einer sogenannten Panda-Diplomatie gesprochen. Dabei schickt China die Tiere als Leihgaben an ausgewählte Zoos auf der ganzen Welt.

Die USA und China führen seit langem einen Handelsstreit . Bei einem Besuch in Peking hatten US-Präsident Donald Trump und Xi vor Monaten betont, dass man enger bilateral zusammenarbeiten wolle. Bei den ersten Ansprachen im Weißen Haus schlugen beide erneut diese Töne an. Xis Staatsbesuch dauert noch bis Freitag./rin/DP/men